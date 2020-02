Kent Nagano est l'invité du jour

L'immense chef d'orchestre américain sera à l'affiche du festival Présences le 15 février à la Maison de la Radio : il dirigera le Chœur, la Maîtrise et l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans un programme très varié, de Messiaen à une création d'Helen Grime.

Kent Nagano a grandi à Morro Bay, une ville située sur la Central Coast of California dans le Comté de San Luis Obispo aux États-Unis. Il a étudié la sociologie et la musique à l'Université de Californie à Santa Cruz, puis à San Francisco State University.

Je trouve que la nouvelle génération est toujours en train de se renouveler, même dans ce monde globalisé. On vit dans un monde où on peut être optimiste. Kent Nagano

La carrière de Kent Nagano a débuté à Boston : il a travaillé à l’Opéra et fut l’assistant du chef d’orchestre Seiji Ozawa au Boston Symphony Orchestra. À la demande du compositeur, il a joué un rôle clé lors de la première mondiale de l’opéra Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen. Ses succès en Amérique ont eu de nombreux retentissements en Europe. Ainsi, il fut nommé directeur musical de l’Opéra National de Lyon de 1988 à 1998, directeur musical du Hallé Orchestra de 1991 à 2000 et premier chef invité associé du London Symphony Orchestra. Durant ces mêmes années, il a dirigé les premières mondiales de l’opéra A White House Cantata de Bernstein et des opéras de Peter Eötvös (Three Sisters), de John Adams (The Death of Klinghoffer et El Niño) et de Saariaho (L’Amour de loin), au Festival de Salzbourg. En 2006, il est nommé directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Montréal : il effectue cette année sa dernière saison avec cet orchestre.

Très prisé en tant que chef invité, Kent Nagano a dirigé presque tous les grands orchestres, notamment les orchestres philharmoniques de Vienne, de Berlin, de New York et le Chicago Symphony Orchestra.

Concert pour Présences, le 15 février 2019

La Maîtrise, le Chœur et l’Orchestre Philharmonique de Radio France sont ici réunis sous la houlette de Kent Nagano, qui participa en 1983 à l’aventure de la création de Saint François d’Assise de Messiaen. Sometimes Voices, une nouvelle œuvre de Jérôme Combier et les Trois petites liturgies de Messiaen, dont George Benjamin a été l’un des plus brillants élèves, sont notamment à l’affiche.

Vous pouvez d'ors et déjà vous procurer vos places ici - le concert sera par ailleurs diffusé sur France Musique le 22 avril 2020.