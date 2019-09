Karol Beffa est l'invité du jour

Compositeur de l'année aux Victoires de la musique classique 2018, Karol Beffa est un artiste accompli : compositeur, pianiste, universitaire, acteur, comédien et auteur de nombreux ouvrages. Aujourd'hui, il est avec nous non seulement pour son prochain disque d'improvisations, qui sortira le 11 octobre prochain, mais aussi à l'occasion de la sortie de son roman graphique Ravel, un imaginaire musical, co-écrit avec Guillaume Métayer et illustré par Aleksi Cavaillez.

Dans la tête de Maurice Ravel

À Montfort - l'Amaury, 1936, Maurice Ravel craint que sa mémoire ne s’altère, et entreprend de raconter sa vie à son disciple et ami Roland-Manuel. Visite après visite, le musicien se livre à l’évocation de son existence étincelante, depuis ses premiers jours sur la baie de Saint-Jean-de-Luz en 1875. Une vie tissée d’amitiés exaltantes et de fulgurances musicales, où l’on croise aussi bien Debussy, Fauré et Stravinsky qu’Ida Rubinstein ou Colette.

Voici donc l'intrigue d'Un imaginaire musical, bande-dessinée co-écrite par Karol Beffa et Guillaume Métayer et entièrement illustrée par Aleksi Cavaillez.

Ce roman graphique est sorti le 21 août dernier aux édition Seuil Delcourt. Elle compte 200 pages et le prix indicatif est de 24,95 €.

Il n'y a pas une oeuvre de ce compositeur parfait que je n'aime. J'ai d'abord aimé le Ravel le plus esthétique, le plus sensuel, le plus mystérieux, qui s'est ensuite complété par le Ravel davantage grinçant.

Sortie CD : "De l'autre côté du miroir", chez IndéSENS, sortie le 11 octobre

Après Improvisations (2008) et En blanc et noir (2018), De l'autre côté du miroir est le troisième disque d'improvisation de Karol Beffa, format qui n'est pourtant pas monnaie courante dans la musique dite "savante". La source des improvisations est elle-même fort originale, puisque le pianiste joue avec des thèmes fournis par le public ; à vous, également, de saisir les époques de l'histoire de la musique suggérées par chaque morceau, autant de clins d’œil aux grands maîtres.

Prochains concerts et conférences

Le 8 octobre à Arles, dans la chapelle du Méjean , pour un accompagnement improvisé de lectures et de textes

, pour un accompagnement improvisé de lectures et de textes Le 12 octobre au Victoria Hall de Genève pour une représentation du Roi qui n'aimait pas la musique, conte musical (texte de Mathieu Laine sur une musique de Karol Beffa), avec l'Orchestre de la Suisse Romande et Marion Fontana

pour une représentation du Roi qui n'aimait pas la musique, conte musical (texte de Mathieu Laine sur une musique de Karol Beffa), avec l'Orchestre de la Suisse Romande et Marion Fontana Le 16 octobre à Bruxelles , pour une conférence-concert avec Raphaël Enthoven

, pour une conférence-concert avec Raphaël Enthoven Le 17 octobre au Château de la Poterie à Nantes , pour un concert d'improvisations

, pour un concert d'improvisations Le 24 octobre à Châteauroux, dans le cadre des Lisztomanias : master class d'improvisation à 10h, suivie par l'accompagnement à 16h de Au Bonheur des Dames de Julien Duvivier

: master class d'improvisation à 10h, suivie par l'accompagnement à 16h de Au Bonheur des Dames de Julien Duvivier Le 26 octobre à l'Auditorium de Radio France à Paris , pour la Scarlatti Night Fever, diffusée en direct sur France Musique

, pour la Scarlatti Night Fever, diffusée en direct sur France Musique Le 6 novembre au Conservatoire de Mâcon pour une conférence sur le métier de compositeur

pour une conférence sur le métier de compositeur Le 8 novembre à la cinémathèque de Toulouse , pour un ciné-concert : accompagnement de Pour Don Carlos de Jacques Lasseyne

, pour un ciné-concert : accompagnement de Pour Don Carlos de Jacques Lasseyne Le 11 novembre au Cinéma Le Royal de Toulon, pour un ciné-concert : accompagnement improvisé de L'Homme qui rit de Paul Leni

pour un ciné-concert : accompagnement improvisé de L'Homme qui rit de Paul Leni Le 12 novembre au CRR de Marseille , pour un concert d'improvisations avec Raphaël Imbert

, pour un concert d'improvisations avec Raphaël Imbert Le 17 novembre à La Seine musicale : accompagnement improvisé de trois courts métrages de Charlie Chaplin

: accompagnement improvisé de trois courts métrages de Charlie Chaplin Le 22 novembre à Saint-Raphaël, pour un ciné-concert : accompagnement improvisé de Au Bonheur des Dames, de Julien Duvivier

pour un ciné-concert : accompagnement improvisé de Au Bonheur des Dames, de Julien Duvivier Le 5 décembre au CRR de Paris : création d'un concerto pour deux guitares et orchestre à cordes par Jérémy Jouve, Gérard Abiton et l'Orchestre des élèves du CRR dirigé par Xavier Delette