Karine Deshayes, l'invitée du jour

Karine Deshayes

Cosi fan tutte, le Barbier de Seville, Werther, les Huguenots, Carmen, Nabucco ou encore plus récemment, la Reine de Saba, que ce soit dans un rôle féminin ou masculin, la chanteuse est sur tous les fronts et toutes les scènes. Rien ne lui résiste, même pas le plancher du Metropolitan Orchestra à New York qu'elle foule depuis 13 ans déjà. La mezzo-soprano est à retrouver toute la journée sur France Musique !

Les 5 ans de l'Instant Lyrique

Créé en 2014, le concept unique de l'Instant Lyrique fête sa cinquième édition musicale. Karine Deshayes en est la marraine depuis sa création.

Les concerts de l'Instant Lyrique édition 2019-2020 :

Mardi 19 novembre 2019 à 20H00 : Cyrille Dubois (ténor)

Lundi 2 décembre 2019 à 20H00 : Annick Massis (soprano)

Lundi 27 janvier 2020 à 20H00 : Karine Deshayes (soprano)

Mardi 3 mars 2020 à 20H00 : Marie-Nicole Lemieux (contralto)

Lundi 23 mars 2020 à 20H00 : Rachel Willis-Sorensen

Mardi 14 avril 2020 à 20H00 : Angelique Boudeville (soprano) et Alexandre Duhamel (baryton)

Lundi 4 mai 2020 à 20H00 : Sandrine Piau (soprano)

Mardi 9 juin 2020 à 20H00 : Michael Spyres (ténor)

Deux nouveaux disques pour Karine Deshayes

Offenbach - Fables de la Fontaine

Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi, La Laitière et le Pot au lait .. autant de célèbres fables que Jacques Offenbach a mis en musique en 1842, soit 150 ans après la rédaction de celles-ci, par Jean de La Fontaine. Parmi les 240 Fables de La Fontaine, Offenbach en ancre six dans le genre de la mélodie française.

Pour ce faire, Karine Deshayes s'accompagne de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen et de Jean-Pierre Haeck à la direction. Ce disque est dans les bacs depuis le 11 octobre dernier et est sorti chez Alpha Classics.

Une amoureuse flamme - Airs d'Opéras Français

Cet album retrace tous les plus grands compositeurs d'Opéra français : Jules Massenet, Camille Saint-Saëns, Hector Berlioz, Charles Gounod, Fromental Halévy et George Bizet. Il sont tous réunis par Karines Deshayes, l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et Jean-François Verdier, leur chef d'orchestre. Ce disque est sorti il y a quelques jours seulement, le 8 novembre, sous le label Klarthe Records.