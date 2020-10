Karine Deshayes : "Je me sens beaucoup plus en sécurité dans une salle de spectacle que dans le métro"

Marraine de "Tous à l'Opéra !", Karine Deshayes ouvre cette saison avec la sortie de deux nouveaux disques. L'un avec sa complice de toujours, Delphine Haidan pour "Deux mezzos sinon rien", l'autre avec "Alexandre Dumas et la musique", accompagnée de jeunes talents lyriques.

Karine Deshayes est marraine de "Tous à l'Opéra!" qui se tiendra cette année les samedi 24 et dimanche 25 octobre dans vingt opéras en France. La mezzo-soprano propose deux master classes avec des jeunes chanteurs du CNSM de Paris. L'une se tiendra à l'amphithéâtre de l'Opéra bastille samedi 24 de 16h à 18h, l'autre à l'Opéra Comique le dimanche 25 de 16h à 18h. Des visites guidées des théâtres et des coulisses, des répétitions ouvertes au public, des expositions seront au programme tout le week-end. Chaque activité des théâtres finira à 19h en raison du contexte sanitaire actuel.

"Alexandre Dumas et la Musique"

À l’occasion du 150e anniversaire de la mort du grand écrivain, cet album célèbre Dumas et la musique. La liste des compositeurs ayant emprunté des vers issus de la plume de Dumas mêle obscurs et illustres, comme Hector Berlioz, Joseph Doche, Gilbert Duprez, César Franck, Franz Liszt, Henri Reber, Francis Thomé, Alphonse Varney. Ce programme présente un florilège de ces compositeurs, complété par des mélodies de Jules Massenet, Henri Duparc ou Benjamin Godard. les interprètes Karine Desahyes, Marie-Laure Garnier (soprano), Kaëlig Boché (ténor), Raphaël Jouan (violoncelle) et Alphonse Cemin (piano) sont à l'honneur sur ce disque, paru chez Alpha le 23 octobre.

"Deux mezzos sinon rien"

Karine Deshayes et Delphine Haidan ont formé le duo « Deux mezzos sinon rien » il y a une quinzaine d'années, au cours d'un concert en public pour une émission de radio. Le succès a été immédiat, Deux tessitures communes, mezzo-soprano et pourtant deux couleurs différentes qui se marient au gré des duos.

Leur répertoire se concentre essentiellement sur le XIXe. Il allie l'opéra, la mélodie et le lied. Pour ce disque elles ont volontairement privilégié ces deux dernières formes, dans leur écriture originale : duos à voix égales féminines et piano.

Reflet des concerts qu'elles donnent à travers la France, ainsi qu'à l'étranger, elles ont choisi de porter au disque un programme qui leur est cher : Mendelssohn et Brahms pour le romantisme allemand, Berlioz, Gounod, Saint-Saëns, Massenet, Fauré et Chausson pour le répertoire français de ce même XIXe siècle.

Des œuvres qui requièrent musicalité, diction, sens du texte et écoute mutuelle.

Pour ce disque Karine Deshayes et Delphine Haidan sont accompagnées de Johan Farjot qui est leur pianiste privilégié, paru chez Klarthe le 18 septembre 2020.

Prochains concerts de Karine Deshayes