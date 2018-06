Karine Deshayes est l'invitée de Musique Matin

Karine Deshayes

Karine Deshayes sera en représentation samedi 16 juin au Théâtre des Champs Elysées dans la Cenerentola, de Rossini, où elle interprétera le rôle d’Angelina.

La popularité de La Cenerentola rivalisa pendant une bonne partie du XIXe siècle avec celle du Barbiere. Rossini et son librettiste ont décidé d’abandonner le « merveilleux » qui faisait le charme du conte de Perrault au profit d’un esprit giocoso où les sentiments s’affolent dans une contagieuse confusion. Et ce « chaos des sentiments » trouve naturellement son épanouissement musical dans les ensembles vocaux, comme dans le sextuor de l’acte II où chacun commente son embarras avec une virtuosité communicative. L’une des plus brillantes démonstrations de Rossini selon laquelle on ne saurait se passer de bonne humeur quelles que soient les circonstances.

Concerts

16 juin au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

19 juin à la Cité de la Musique et de la Danse à Soissons

25 et 26 juin au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

5 juillet à la Chorégies d'Orange au Cour St Louis

7 juillet dans le cadre du Festival Voix en vigne au Château Roubine

10 juillet dans le cadre du Festival du Forez à Roanne

12 juillet dans le cadre du Festival lyrique de Montperreux

14 juillet dans la cadre du Festival Gloriana au Château Sainte Roseline

22 juillet à l'Opéra de Vichy

24 juillet dans le cadre du Festival de Musique d'Obernai

25 juillet dans le cadre du Festival La Clé des Portes à Talcy

3 août dans le cadre du Festival Été musical à Dinan

6 août dans le cadre des musicales du Luberon à Taillades

8 août dans le cadre des musicales du Luberon à Taillades

10 août dans le cadre du Festival « Opéra sous les étoiles » à Sainte Maxime

♫ Programmation musicale Karine Deshayes

en savoir plus concert Debussy et Ravel par l'Orchestre national de France et Karine Deshayes

Gioacchino ROSSINI

La Cenerentola : Temporale (Acte II Sc 6)

Les Forces Majeures, Raphaël Merlin

APARTE

Gioacchino ROSSINI

La Cenerentola : Nacqui all’affanno (Acte II Sc 3) Air de Cenerentola

Karine Deshayes, les Forces Majeures, Raphaël Merlin

APARTE

Gioachino ROSSINI

Semiramide : Acte I - 1er duo (Semiramide- Arsace)

Montserrat Caballe, Marilyn Horne, Scottish Chamber Orchestra, Jesús López Cobos

HRE

Hector BERLIOZ

Les Nuits d’été : Villanelle

Régine Crespin, Orchestre de la Suisse Romande, Ernest Ansermet

DECCA

Ernest CHAUSSON

Chanson perpétuelle op.37

Karine Deshayes, Quatuor Zaïde, Jonas Vitaud

NOMADMUSIC

Jean-Philippe RAMEAU

Dardanus : Voici les tristes lieux (Acte IV Sc 4) Anténor

Stéphane Degout, Pygmalion, Raphaël Pichon

HARMONIA MUNDI

Henri MARTEAU

8 Mélodies : III. Ritournelle

Karine Deshayes, Quatuor Isasi

CPO