Julien Libeer, pianiste : "Le Concertino de Dinu Lipatti est un petit bijou"

"Lignes Parallèles".... dans tous les sens !

Lignes Parallèles rassemble trois compositeurs, mais surtout deux époques distinctes. Le classicisme de Haydn et de Mozart s’articule autour d’une œuvre composée au vingtième siècle par Dinu Lipatti : . En 1936, le célèbre pianiste roumain n’a que 19 ans lorsqu’il décide de se livrer à un exercice de pastiche. Son concertino en style classique jette les ponts entre les deux époques.

Le Concertino décline le style classique avec des éléments du 20e siècle et le folklore roumain que l'on retrouve chez Bartók ou Enescu

Julien Libeer a choisi d’enregistrer ce disque sur un piano à cordes parallèles de chez Chris Maene. Parallèlement, l'ensemble dirigé par Raphaël Feye utilise des instruments modernes tout en favorisant l’intégration d’instruments anciens.

Sonates pour violon et piano de Beethoven (Outhere Classics) - Choix France Musique

Forts du succès de leur premier enregistrement consacré aux sonates pour violon et piano de Beethoven , Lorenzo Gatto et Julien Libeer poursuivent leur intégrale. « Les sonates de Beethoven sont devenues le noyau dur de nos vies musicales. Travaillées, rodées, reposées, travaillées encore. »

Depuis qu’ils ont joué le cycle entier sur trois soirées consécutives à Flagey à Bruxelles en 2016, ils les ont jouées encore et encore et se sont retrouvés fin 2017 à Amsterdam, au studio Hilversum, pour enregistrer trois sonates de plus : « Surprise, toujours… qui côtoie longuement Beethoven ne s’étonne plus d’être étonné. Chez lui, tout est cohérent, mais rien n’est écrit d’avance. » Alors chiche, ils expérimentent ici encore et Julien choisit un piano à cordes parallèles : « La résonance du Chris Maene Straight Strung éclaire cette musique de façon subtilement différente. On se régale. » Lorenzo Gatto, Julien Libeer

