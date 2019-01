Julien Hardy : "La sonate de Saint-Saëns est le tube des bassonistes mais on ne s’en lasse pas ! "

"Reflets" paru le 16 novembre chez Klarthe

, © Klarthe Records

Voici un florilège de pièces françaises de la première moitié XXe siècle, composées pour basson. Ces compositeurs, Fauré excepté, ont beaucoup composé pour les instruments à anches, simples et doubles. Et si tous sont joués dans le monde entier, certains restent encore à être redécouverts et appréciés dans notre pays.

Concerts

Ciné Concert le 13 janvier à la Maison de la Radio : "ciné-concert"

Franck Borzage

Seventh Heaven

Musique de Timothy Brock

(commande de Radio France et de la Cineteca di Bologna - création française)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Timothy Brock musique et direction

Luigi Gaggero cymbalum

Ji Yoon Park violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Barbara Hannigan soprano et direction

Sergueï Prokofiev

L'amour des trois oranges, suite d'orchestre

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon

Igor Stravinski

L'Oiseau de feu

Les Dissonances

David Grimal, direction

Nicolas Baldeyrou clarinette

Julien Hardy basson

Philippe Bernold flûte

David Guerrier cor

Nathanaël Gouin piano

Glinka : Trio pour clarinette, basson et piano “Pathétique”

Rimski-Korsakov : Quintette pour vents et piano

Orchestre national de Metz

Arie Van Beek : direction

Julien Hardy : basson

Haydn : L’isola disabitata

Mozart : Concerto pour basson

Beethoven : Symphonie n°3, L’Héroïque

Programme musical

Camille Saint-Saëns

Sonate pour basson et piano en Sol Maj op 168 : 2. Allegro scherzando

Julien Hardy, basson ; Simon Zaoui, piano

KLARTHE 2018

Charles Koechlin3 Pièces pour basson et piano op 34 : 2. Andante moderato

Julien Hardy, basson ; Simon Zaoui, piano

KLARTHE 2018

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette en Mi bémol Maj K 452 : Rondo

Nicolas Baldeyrou, clarinette

Alexei Ogrintchouk, hautbois

Julien Hardy, basson

David Guerrier, cor

Bertrand Chamayou, piano

INTRAC 2007