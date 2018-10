Julien Chauvin est l'invité de Musique Matin

Sortie CD : Joseph Haydn : L'ours

François Devienne - Jean-Baptiste Davaux

Le Concert de la Loge, Julien Chauvin

Fondé il y a trois ans, l’ensemble complète sa collection avec un troisième disque autour de deux symphonies de contemporains d’Haydn : Jean-Baptiste Davaux etFrançois Devienne.

On découvre ainsi la Symphonie concertante pour basson, cor naturel, flûte et hautbois de François Devienne et la Symphonie concertante mêlée d’airs patriotiques pour deux violons de Jean-Baptiste Davaux.

Ce troisième volume offre une plongée au cœur d’un programme de concert typique du XVIIIe siècle musical français, époque à la virtuosité pleine de malice.

1re édition du festival "Haydn"

12 et 13 octobre 2018 à l'IEA de Paris

Dans le cadre du partenariat entre Le Concert de la Loge et l’Institut d’études avancées de Paris, Julien Chauvin initie ici un premier festival « Haydn ». Au programme : deux journées d’exposition, de tables rondes et de concerts seront organisées dans les salons de l’Hôtel de Lauzun.

Avec pour but de réfléchir à la place de la musique du compositeur dans les programmes et les salles de concerts, des programmateurs, musicologues, historiens, musiciens de différents horizons seront invités pour des rencontres ponctuées de moments musicaux avec des artistes tels que Alain Planès, Kristian Bezuidenhout, le Quatuor Mosaïques, le Quatuor Cambini-Paris…

Aperçu des thématiques abordées

Les quatuor à cordes : mise en bouche ou plat de résistance ?

Autour des manuscrits de la Bnf et des éditions des Symphonies Parisiennes

Opéras de Haydn vs opéras de Mozart

Haydn dans les salles de concert

Symphonies : 107 chefs-d’œuvre à redécouvrir

Haydn et les claviers

Programmation musicale

Joseph HAYDN

Symphonie en ut majeur Hob I : 82 (L’ours) : I. Vivace

Le Concert de la Loge, Julien Chauvin

APARTE

Jean-Baptiste DAVAUX

Symphonie concertante pour deux violons solo mêlée d'airs patriotiques : II. Adagio un poco andante pour 2 violons principaux et orchestre

Julien Chauvin, Chouchane Siranossian, Le Concert de la Loge, Julien Chauvin

APARTE

François DEVIENNE

Symphonie concertante en fa majeur n°4 : 2. Gracioso con variazoni

Tami Krausz (flûte), Emma Black (hautbois), Javier Zafra (basson), Nicolas Chedmail (cor), Le Concert de la Loge, Julien Chauvin

APARTE

Prochains concerts

Festival Osez Haydn !

12 et 13 octobre 2018 : Paris, Hôtel de Lauzun

19 octobre 2018 : Limoges, Opéra, Grande Salle

24 et 25 octobre 2018 : Paris, Musée du Louvre, Auditorium

13 et 14 novembre 2018 : Besançon, Les Deux Scènes

17 novembre 2018 : Sénart, Théâtre

21 novembre 2018 : Puteaux, Salle Gramont

23 et 24 novembre 2018 : Compiègne, Théâtre Impérial

27, 29 et 30 novembre 2018 : Quimper, Théâtre de Cornouaille

2 ou 3 décembre 2018 : Sénart, Théâtre

4 et 5 décembre 2018 : Dunkerque, Le Bâteau Feu