Julie Fuchs : "On espère reprendre la vie sur scène avec le public car ça donne confiance en l'humain"

Tout récemment nommée aux Victoires de la musique classique dans la catégorie “Artiste lyrique”, la soprano Julie Fuchs, interprétera ce soir-même le rôle de Pamina dans "Die Zauberflöte" de Mozart à l’Opéra Bastille, une production qui sera diffusée en streaming sur la plateforme L'Opéra chez soi.

Julie Fuchs vient d’être nominée aux Victoires de la musique classique dans la catégorie « Artiste Lyrique de l’Année ». Elle partage cette nomination avec la soprano Véronique Gens et la mezzo-soprano Lea Desandre.

Julie Fuchs avait déjà remporté la Victoire de« l'Artiste Lyrique de l’Année » en 2014, après avoir remporté ce prix dans la catégorie « Révélation lyrique » des Victoires de la musique classique en 2012.

Le concert des Révélations enregistré Salle Gaveau à Paris, sera diffusé sur France Musique le25 janvier à 20h (date d'ouverture des votes), dans le Concert du soir présenté par Clément Rochefort.

Julie souhaite encourager tout le monde à voter pour les jeunes artistes dans les catégories « Révélation lyrique » et « Révélation instrumentale » car cette année, plus que jamais, ces artistes méritent d’être découverts et entendus.

La 28e Cérémonie des Victoires de la Musique Classique sera quant à elle diffusée en direct sur France 3 et France Musique en février 2021 depuis l’Auditorium de Lyon. Cette soirée sera présentée par Marina Chiche et Stéphane Bern.

Une Flûte enchantée pour démarrer la nouvelle année

Julie débute la nouvelle année en interprétant, pour la première fois, le très attendu rôle de Pamina dans Die Zauberflöte de Mozart à l’Opéra de Paris. Elle revient à l’Opéra Bastille pour chanter aux côtés de Sabine Devieilhe et Nina Minasyan (partageant le rôle de la Königin der Nacht à différentes dates), Cyrille Dubois (Tamino), et Nicolas Testé (Sastro). Cette production enjouée, mais élégante, est mise en scène par Robert Carsen et dirigée par le maestro allemand Cornelius Meister.

Les représentations, qui devaient se tenir du 12 janvier au 13 février 2021 ont finalement été annulées et remplacées par une diffusion en direct en streaming le vendredi 22 janvier à 19h30, suivie d'un accès VOD sur la nouvelle plateforme de l'Opéra de Paris : L'Opéra chez soi.

