Julie Deliquet : "On travaille pour une réouverture en septembre du Théâtre Gérard Philippe"

A l'occasion de la sortie de son court-métrage "Violetta" visible sur la 3e scène de l'Opéra de Paris, la metteure en scène Julie Deliquet est avec nous. Tout récemment nommée à la tête du Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, elle revient sur l'urgence qu'il y a à ouvrir les théâtres.

C'est important que la culture reprenne sa place ! Julie Deliquet

Julie Deliquet

Formée au Conservatoire de Montpellier, elle crée le Collectif In Vitro en 2009.

Après la création de plusieurs spectacles, elle met en scène différentes productions au Festival d'Automne, à La Comédie-Française ou encore au Théâtre de L'Odéon.

Nommée en mars dernier à la tête du Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, elle vient de prendre ses fonctions en pleine crise impactant la culture et plus particulièrement les théâtres.

"Violetta"

Ce court-métrage signé Julie Deliquet montre à tour de rôle la soprano Aleksandra Kurzak que nous suivons durant une représentation de La Traviata et l'actrice Magaly Godenaire qui interprète une personne malade atteinte d'un cancer.

À la croisée des couloirs labyrinthiques de l’Opéra Bastille et de l’hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, deux trajectoires d’actrices au seuil d’incarner la maladie. Jouant des ressemblances entre les deux espace-temps, et du trouble quant à ce qui tient de la fiction ou de la réalité, violence et passion des sentiments des deux femmes vont si bien se mêler qu’elles témoigneront de différents rapports au tragique et à la représentation.