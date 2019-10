Jules Dussap et Gabrielle Lafait du Quatuor Hanson, nos invités du jour

Sortie CD

All shall not die est le nom du nouveau disque du quatuor Hanson, il est sorti le 11 octobre 2019 sous le label Aparte Music.

Sur ce disque, nous pourrons écouter six quatuors à cordes de Joseph Haydn exécutés par Anton Hanson au violon I, Jules Dussap au violon II, Gabrielle Lafait à l'alto et Simon Dechambre au violoncelle.

Nous souhaitons faire perdurer le répertoire du quatuor à cordes et lui insuffler une certaine modernité. Jules Dussap

