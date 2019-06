Jukka-Pekka Saraste est l'invité de Musique matin

La Symphonie n°8 "Des mille" Gustav Malher

LUNDI29JUILLET201921H30 THÉÂTRE ANTIQUE, ORANGE

La Symphonie "des Mille", la huitième composée par Gustav Mahler, fut composée en 1906 et créée à Munich en 1910. Elle doit son surnom au nombre colossal de participants qui fut réuni à l'occasion de sa création. C’est ce qui en fait le prix et l’extrême rareté ! Mahler n’approuva jamais ce titre mais parfois les plus grandes œuvres échappent à leurs créateurs... Pour célébrer leur 150e anniversaire, les Chorégies d’Orange se devaient de « faire l’événement » en programmant cette immense œuvre du début du XXe siècle. La soirée sera marquée par la présence conjointe des deux orchestres de Radio France auxquels se joindront le Chœur et la Maîtrise de Radio France, le Choeur philharmonique de Munich et une pléiade de solistes prestigieux.

Chœur de Radio France

Martina Batič chef de chœur

Chœur philharmonique de Munich

Andreas Herrmann chef de chœur

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin chef de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France

Orchestre National de France

Jukka-Pekka Saraste direction

Intégrale des Symphonies de Beethoven

Programmation musicale

Gustav MAHLER

Symphonie n°5 en ut dièse mineur : 4. Adagietto

Oslo Philharmonic Orchestra, Jukka-Pekka Saraste

SIMAX CLASSICS 2014

Gustav MAHLER

Des Knaben Wunderhorn : 7. Rheinlegendchen

Sarah Connolly mezzo-soprano, Orchestre national de France, Jukka-Pekka Saraste

Extrait du concert donné le 20 juin à l’Auditorium de Radio France

Ludwig VAN BEETHOVEN

Symphonie n°7 en la majeur op.92 : 4. Allegro con brio

Köln WDR Sinfonieorchester, Jukka-Pekka Saraste

WDR 2019