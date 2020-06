Journée Quatuor Ebène : Pierre Colombet et Marie Chilemme sont nos invités du jour

Aujourd'hui France Musique célèbre le Quatuor Ebène. La journée démarre avec Pierre Colombet et Marie Chilemme au micro de Jean-Baptiste Urbain dans Musique Matin, pour fêter la sortie de leur intégrale "Beethoven around the world".

Beethoven around the world

Pour le Quatuor Ébène, cette année marque un double anniversaire : le leur, puisque le quatuor fête ses vingt ans, et celui de Beethoven. A cette occasion, le quatuor a achevé un projet gargantuesque : enregistrer l'intégrale des quatuors de Beethoven dans par moins de sept pays différents.

D'avril 2019 à janvier 2020, ils ont joués le compositeur viennois aux quatre coins du globe, sur les six continents :

Philadelphie aux Etats-Unis

Vienne en Autriche

Tokyo au Japon

São Paulo au Brésil

Melbourne en Australie

Nairobi au Kenya

Paris, en France

Le résultat de cette folle aventure est un coffret nommé "Beethoven around the world", paru le 15 mai 2020 sous le label Erato.

Jouer Beethoven pendant 3 ans, ça nous harmonise, on est un peu lié par cet idéal de bien jouer Beethoven, d’être encore un meilleur musicien, un meilleur collègue.

Au delà de fêter l'anniversaire de Beethoven et de faire de la musique, le Quatuor Ebène porte un message engagé et a prévu des compensations écologique. Les musiciens ont notamment noué un partenariat avec Air France, l’empreinte carbone de chacun des trajets dans les airs est calculée et compensée sous forme d’investissements de la compagnie aérienne dans la reforestation en Afrique subsaharienne.

Ça fait plusieurs années qu’on se dit qu’on aimerait se sédentariser un peu plus. On essaie de grouper les concerts, et on prends le train au maximum.

Egalement, une équipe de tournage ayant suivi le Quatuor Ebène dans ce tour du monde, donnera naissance à un documentaire, avant tout humain.