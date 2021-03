Journée des droits des femmes : Matinale spéciale compositrices

Aujourd'hui, seulement 4% d’œuvres programmées en concerts sont écrites par des femmes. Que pouvons-nous faire pour réhabiliter le travail de ces compositrices oubliées ?

Quelle est la place des compositrices en 2021 ?

Elsa Fottorino, rédactrice en cheffe du magazine "Pianiste", Claire Bodin, directrice du tout nouveau centre "Présence Compositrices", Olivier Leymarie, directeur de l'Ensemble intercontemporain et Clara Iannotta, compositrice, répondent à cette question.

La musique des femmes invisibilisée

Présentes dès le Moyen-Âge où elles se nomment trobairitz (équivalent féminin du troubadour), les femmes qui composent de la musique ont toujours existé, en nombre. Malgré cela, elles occupent une part infime dans l’Histoire de la musique et aujourd’hui, à peine 4 % des œuvres musicales programmées en concert sont écrites par des compositrices.

Elles ont été et sont toujours largement invisibilisées : absentes des programmes musicaux donnés tout au long de la formation des élèves dans les conservatoires, ces mêmes conservatoires où l’écrasante majorité des salles porte le nom d’un homme, compositeur plus ou moins illustre, et plus grave encore, absentes des programmes de concerts.

Pour justifier cette invisibilité, un argument récurrent : si ces compositrices ne sont pas passées à la postérité c’est qu’elles n’ont pas créé de chefs-d’œuvre. Nous n’avons pourtant quasiment aucun moyen de juger de cette qualité : Pour beaucoup, nous ne savons même pas qu’elles existent car les recherches musicologiques ne s’y intéressent pas. Pour beaucoup d’autres, nous ne disposons pas de partitions accessibles (non éditées, manuscrits non numérisés ni inventoriés…). Pour beaucoup, enfin nous ne disposons pas d’enregistrements. Dès lors, comment pourrions nous savoir et décider si ces compositrices et leurs œuvres méritent d’être interprétées et programmées ?