José Van Dam invité de Musique Matin

Après les adieux qu’il fit à l’opéra en 2010, José van Dam s’était offert une escapade dans d’autres contrées musicales en revisitant des tangos de Carlos Gardel en compagnie de Jean- Louis Rassinfosse (contrebasse) et Jean-Philippe Collard-Neven (piano). C’est tout naturellement qu’une nouvelle envie est née, celle de prolonger l’aventure en partageant un autre répertoire, celui, immense, de la chanson française.

Pour ce nouveau disque Chansons d'automnes, José Van Dam a puisé dans des chansons qui l’accompagnent depuis toujours.

Il n’est certes pas facile de choisir quelques chansons au milieu de cette immense richesse qu’est le répertoire français constitué d’oeuvres signées par des compositeurs et des interprètes tels que Brassens, Aznavour, Brel, Gainsbourg, Nougaro et bien d’autres. Notre choix est donc guidé par nos souvenirs et nos émotions d’antan et j’espère qu’il éveillera chez vous tous les beaux moments musicaux qu’il a ranimés dans notre mémoire.

A retrouver notamment dans cet album : Syracuse, la Javanaise, le Plat pays, la Montagne, Que reste-t-il de nos amours, les Feuilles mortes, le Jazz et la java, les Parapluies de Cherbourg, Je me suis fait tout petit, la Bohème, Et maintenant, la Chanson de Prévert…

Radio France éditions > Chansons d'automnes

A l'occasion de la sortie de Chansons d'automnes,France Musique revient toute cette journée sur la vie et la carrière de José van Dam. Voir le programme

France Musique invite le public à retrouver cette grande figure lors d'une soirée musicale, José Van Dam and Friends présentée par Judith Chaine, lundi 5 mars 2018 au studio 106 de la Maison de la Radio.

Le concert sera diffusé ce soir, mardi 6 mars, à 20h00 sur France Musique.

Programmation musicale de l'invité

♫ Gabriel FAURE

3 mélodies op 23 : Les berceaux op 23 n°1

José van Dam, Jean-Philippe Collard (piano)

ERATO

♫ Claude NOUGARO

Le jazz et la java

José van Dam, Jean-Philippe Collard-Neven (piano), Jean-Louis Rassinfosse (contrebasse)

RADIO FRANCE

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Don Giovanni : Acte 1 - scène 2 - Air de Leporello dit “air du catalogue”

José van Dam, Orchestre du Théâtre Nationale de l’Opéra de Paris, Lorin Maazel (direction)

CBS

♫ Giuseppe VERDI

Don Carlos : Elle ne m’aime pas (Acte IV) Air de Philippe II

José van Dam, Orchestre de Paris, Antonio Pappano (direction)

EMI

♫ Claude DEBUSSY

Pelléas et Mélisande L 88 : Acte I Sc 1 - Je ne pourrai plus sortir de cette forêt (Golaud et Mélisande)

José van Dam (Golaud), Orchestre Philharmonique de Vienne, Claudio Abbado (direction)

DG

♫ Serge GAINSBOURG

La Javanaise

Jean-Philippe Collard-Neven (piano), Jean-Louis Rassinfosse (contrebasse)

RADIO FRANCE