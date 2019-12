Jordi Savall est l'invité du jour

Le projet européen « Beethoven Académie 250 »

La discographie de Jordi Savall ferait mentir quiconque tenterait de le cantonner à un répertoire : pas si étonnant, donc, qu'il se penche désormais sur Beethoven, à l'occasion du 250ème anniversaire de ce dernier. Mais ce projet Beethoven, avant d'être discographique via une fraîche interprétation sur instruments d'époque, est pédagogique ; il se décline en plusieurs académies mêlant professionnels du Concert des Nations et jeunes musiciens, et se fonde sur une volonté de partage transnational - Beethoven, surtout, était un Européen.

Nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans le monde ; et nous avons besoin de la musique pour nous élever hors de toutes ces misères. Jordi Savall

Sortie CD : Haendel, "Le Messie"

Enregistré en direct en décembre 2017 lors d'une série de concerts à grand succès, ce disque était très attendu : il est disponible depuis le 22 novembre.

C'est une oeuvre qui est attachée à un désir de revivre, une oeuvre qui porte la lumière. Jordi Savall

