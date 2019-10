Jonathan Littell est notre invité du jour

Jonathan Littell : écrivain, réalisateur et reporter

Après un Goncourt reçu en 2006 pour son roman Les Bienveillantes, Jonathan Littell publie divers autres écrits de fiction (Etudes, un recueil de nouvelles, Récit sur rien, En pièces, Une vieille histoire...), des essais (dont Le Sec et l'humide en 2008), ainsi que de nombreux articles et reportages pour Le Monde et la revue XXI. Parallèlement à ces écrits, il réalise Wrong Elements, un documentaire sur les enfants soldats, sélectionné à Cannes en 2016.

Le Couronnement sur la 3e Scène

Les perspectives originales et nuancées qu'il adopte ont ainsi conduit l'Opéra de Paris à le solliciter pour réaliser un court-métrage destiné à la 3e Scène : ce sera une transposition de "l’opéra baroque et décadent L’incoronazione di Poppea de Monteverdi dans un décor à la fois contemporain et fantasmatique, en jonglant avec des références à l’époque romaine, à la Renaissance et à l’âge moderne".

Le court-métrage est à retrouver ici, sur la 3e Scène de l'Opéra de Paris.