Jonas Kaufmann : "Dans chaque crise, le peuple a eu besoin d'oublier et de rêver grâce à la culture"

De retour à Bastille, le ténor Jonas Kaufmann incarne un rôle qu'il connait si bien, celui de Radamès dans la nouvelle production d'Aïda à l'Opéra de Paris, à voir actuellement sur Arte Concert. Le chanteur se confie sur cette année si particulière et sur le public qui lui manque tant...

Attendu à Paris en novembre dernier pour La Walkyrie avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Philippe Jordan mais aussi pour un récital au Théâtre des Champs-Elysées, c'est finalement pour cette nouvelle production d'Aïda que le ténor Jonas Kaufmann fait son grand retour dans la capitale.

Initialement prévue en mars avec du public, Aïda vient de faire l'objet d'une captation à voir sur Arte Concert jusqu'au 20 août 2021 et à écouter sur France Musique à partir du 27 février à 20h. Cette nouvelle production, signée Lotte de Beer, réunit un plateau vocal exemplaire: Jonas Kaufmann campe le rôle de Radamès, le baryton Ludovic Tézier celui d'Amonasro, la mezzo-soprano incarne Amneris et le rôle-titre est attribué à Sondra Radvanovsky.

Le ténor est habitué au rôle de Radamès qu'il a déjà interprété sur de nombreuses scènes et qu'il a gravé au disque. Pourtant c'est la première fois que le chanteur participe à une nouvelle production d'Aïda, n'ayant pu participer qu'à des reprises de cet opéra : "C'est enfin mon Radamès !" déclare Jonas Kaufmann.

Bien que ravi d'être de retour à l'Opéra de Paris, Jonas Kaufmann est accoutumé à se produire dans des spectacles donnés à huit clos, sans public : "Nous sommes privilégiés de faire encore des spectacles, de chanter ensemble et d’avoir un vrai orchestre dans la fosse C’est exotique en ce moment. Mais ce n’est pas facile de se convaincre d’être dans un vrai spectacle… Le public nous manque extrêmement" se désole le ténor.

"Le public a besoin de rêver grâce à la culture"