Jonas Kaufmann est l'invité de Musique Matin

Né dans une famille de mélomanes, Jonas Kaufmann étudie le piano dès l’âge de huit ans et intègre la chorale de son école. Repéré par un professeur, il prend ses premières leçons particulières et entreprend des études supérieures de mathématiques à l’Université de Munich. Parallèlement, il est élève au Conservatoire de Munich (Hochschule für Musik und Theater München), dont il obtient le diplôme de chanteur de concert et d'opéra en 1994. Il parfait sa technique lors de master-classes auprès de James King, Hans Hotter et Josef Metternich.

Au sortir du Conservatoire, il est engagé comme ténor « de troupe » au Théâtre national de la Sarre, une expérience qui durera deux ans et qui lui permettra d’expérimenter un large répertoire. Au terme de cet engagement, il travaille auprès du professeur américain Michael Rhodes : il modifie sa technique vocale et débute une carrière indépendante.

Son premier rôle remarqué est celui d’un étudiant dans Doktor Faust de Ferruccio Busoni qu’il interprète lors du Festival de Salzbourg en 1999. Sa carrière connaît dès lors un essor formidable : Jonas Kaufmann se produit sur les grandes scènes lyriques internationales comme le Concertgebouw à Amsterdam, La Monnaie à Bruxelles, Opéra d'État de Hambourg, le Royal Opera House à Londres, Metropolitan Opera à New York, la Scala à Milan, l'Opéra Bastille à Paris, le Teatro Regio à Turin, l'Opéra d'État de Vienne … Mais c’est son interprétation au MET en 2006 dans La Traviata aux côtés d’Angela Gheorghiu qui propulse définitivement sa carrière et lui offre une reconnaissance mondiale.

Parallèlement à sa carrière à l’opéra, Jonas Kaufmann donne des récitals, notamment aux côtés du pianiste Helmut Deutsch.

Le dernier disque de Jonas Kaufmann

" L'opéra "

SONY - Sortie le 15 septembre 2017

Jonas Kaufmann, ténor

Bayerisches Staatsorchester

Bertrand de Billy, direction

Concerts à venir

Du 10 octobre au 11 novembre 2017 : Don Carlos - Giuseppe Verdi à l'opéra Bastille.

