Johannes Pramsohler, violoniste, invité de Musique matin de Clément Rochefort

Le CD "French Sonatas" paraitra le 23 février prochain sous le label Audax records (distribution Harmonia Mundi).

Prochains concerts de Johannes Pramsohler et l'Ensemble Diderot.

28 mars et 29 mars 2018 Théâtre d'Herblay (Didon et Enée).

30 mars 2018 : Abbaye de Fontevraud : Mystery sonatas de Biber.

31 mars 2018 : Abbaye de Fontevraud : concert de sortie de disque des Cantates allemandes avec Nahuel di Perro et l'Ensemble Diderot.

11 et 12 avril 2018 : Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale (Didon et Enée).

Johannes Pramsohler et Philippe Grisvard (Sonates de Corelli, Telemann, Leclair, Haendel, Albicastro...).