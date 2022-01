Les paysages d'amour de Johan Farjot

En s'inspirant de poèmes de David Tepfer, le pianiste Johan Farjot publie son deuxième disque entièrement consacré à ses propres compositions avec pour fil conducteur l'amour. Et c'est un prestigieux casting qui le rejoint sur ce projet : avec Stanislas de Barbeyrac ou encore Sandrine Piau.

C’est suite à une rencontre fortuite avec le poète David Tepfer que le pianiste, compositeur et chef d’orchestre Johan Farjot décide de se pencher sur ses textes afin de les mettre en musique. En né alors un disque intitulé "Lovescapes" publié le 14 janvier chez Alpha Classics.

Le compositeur s’approprie ces poèmes écrits en anglais et en propose deux grands cycles, l’un chanté par la soprano Sandrine Piau et l’autre par le ténor Stanislas de Barbeyrac. Ajouté à cette belle affiche, on retrouve également Jeanne Gérard, Ambroisine Bré, Delphine Haidan, Mathilde Caldérini, Geneviève Laurenceau, Arnaud Thorette ou encore David Kadouch.

Tous habitués à collaborer avec Johan Farjot et plus particulièrement au sein de son ensemble Contraste, qu’il a fondé il y a plus de 20 ans maintenant avec Arnaud Thorette.

On retrouve également sur ce nouveau disque la chanteuse Rosemary Standley. Les deux musiciens se connaissent bien puisqu' ils ont collaboré ensemble sur leur projet Schubert in love paru en septembre dernier.

Concert de sortie de disque le 19 janvier au Bal Blomet à Paris