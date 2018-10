Joël Suhubiette est l'invité de Musique Matin

Tears of London aux Concerts d'Automne à Tours (20 octobre)

La musique anglaise de l'époque élisabéthaine est marquée par une élégance souveraine, teintée de cette mélancolie pudique qui la rend unique. Ainsi, dans leurs mises en musique des Lamentations, des Anthems et des Motets, White, Tallis et Byrd insufflent une puissance émotionnelle indicible à leurs textures sonores somptueuses. Les Lamentations de Robert White sont particulièrement raffinées et représentent un point culminant de la musique chorale élisabéthaine.

Deux autres grands maîtres de la Renaissance anglaise que sont Thomas Tallis et son élève, William Byrd, tous deux musiciens de la Chapelle Royale, ont composé pour différentes liturgies, catholique romaine et anglicane. Tallis est d’ailleurs l’un des premiers à composer pour la nouvelle liturgie anglicane, notamment les Anthems présentées dans ce programme. Son disciple, quant à lui fervent catholique, a composé de nombreux Motets. Ceux choisis pour ce programme illustrent la richesse de la polyphonie en imitation et la souplesse du contrepoint de Byrd. Enfin, ce programme permettra de découvrir de magnifiques pièces extraites du recueil méconnu The teares or lamentacions of a sorrowfull soule, composées par Byrd, Gibbons, Wilbye & Dowland sur des textes de William Leighton.”

Master classe "Shakespeare Songs"

Master classe de direction de choeur animée par Joël Suhubiette à Tours (Concerts d'Automne) les samedi 27 octobre, 10h-18h et dimanche 28 octobre, 9h-12h30. Stage pour choristes et chanteurs et chefs de chœurs Informations et inscriptions auprès du Cepravoi.

