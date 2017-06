Joël Pommerat, invité de la Matinale du 05 juin 2017

L'invité du jour

Notre invité du jour est auteur dramatique et metteur en scène. Il est né en 1963 à Roanne, dans le département de la Loire. Son père le rêve instituteur mais il sera d’abord comédien. Il s’engage ensuite comme veilleur de nuit dans un hôtel, ce qui lui laisse plus de temps pour écrire. Il à 23 ans. En 1990, il crée la Compagnie Louis Brouillard et met en scène ses premiers textes au Théâtre de la Main d'Or à Paris. Depuis, théâtres et opéras l’accueillent à bras ouverts. Sa particularité ? Un travail sans hiérarchie qui permet à la mise en scène et au texte de s’élaborer simultanément pendant les répétitions. Lui-même se qualifie d’ailleurs d’”écrivain de spectacles”. Sa terrible relecture de Cendrillon qui est donnée en ce moment au Théâtre de la Porte Saint Martin nous donne le prétexte d’une invitation ce matin...

♫ Joël Pommerat

Cendrillon, extrait du spectacle

♫ Claude Debussy

Pelléas et Mélisande : vous ne savez pas où je vous ai menée ? (Acte 2 - sc 1)

Maria Ewing, Mélisande

François Le Roux, Pélleas

Orchestre Philharmonique de Vienne

Claudio Abbado, direction

DG

♫ Salvatore Sciarrino

Luci Mie Traditrici : Qu’est devenu ce bel oeil (Prologue Acte I)

Nina Tarandek, Christian Miedl, Roland Schneider, Simon Bode

Ensemble Algoritmo

Marco Angius, direction

STRADIVARIUS

♫ Philippe Boesmans

Au monde : Que ce passe-t-il aujourd’hui (scène 1)

Frode Olsen (Le père, basse) ; Werner van Mechelen (Le fils aîné, baryton-basse)

Orchestre Symphonique du Théâtre de la Monnaie

Patrick Davin, direction

CYPRES 2015

♫ Bela Bartok

Le Château de Barbe Bleue : La troisième porte : Le trésor

Williard White, Elena Zhidkova

Orchestre Symphonique de Londres

Valery Gergiev, direction

LSO

♫ Michel Legrand / Stéphane Kerecki Quartet

Les demoiselles de Rochefort : La chanson de Maxence

Stéphane Kerecki Quartet

OUTNOTE RECORDS