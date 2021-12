La Vie Parisienne de la soprano Jodie Devos

La soprano Jodie Devos est à l'affiche de La Vie Parisienne d'Offenbach, au Théâtre des Champs-Elysées du 21 décembre au 9 janvier. Elle évoque également la sortie de son nouveau disque : le Stabat Mater de Pergolèse, à paraître le 11 février sur le label Alpha.

Après avoir étudié à l’Institut de Musique et de Pédagogie de Namur, Jodie Devos obtient en 2013 un Master of Art à la Royal Academy of Music de Londres. Elle remporte le deuxième Prix et le Prix du public du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique.Au cours de sa jeune carrière, Jodie Devos s’est déjà produite sous la direction de chefs prestigieux tels Laurence Equilbey, Mikko Franck, Leonardo Garcia Alarcon, Emmanuelle Haïm, Philippe Jordan, Marc Minkowski… En 2014, elle intègre l’Académie de l’Opéra Comique, à Paris, où on a pu l’entendre dans La Chauve-souris (Ida puis Adèle) et Les Mousquetaires au couvent de Louis Varney.

"La Vie Parisienne" d'Offenbach au Théâtre des Champs-Elysées

Du 21 décembre au 9 janvier 2022, la soprano Jodie Devos interprète le rôle de Gabrielle dans l'opérette La Vie Parisienne d'Offenbach, dans les décors, costumes et mise en scène de Christian Lacroix. Les Musiciens du Louvre, le Chœur de chambre de Namur jouent sous la direction de Romain Dumas. Captation Arte visible ici.

"Stabat Mater" de Pergolèse

Le 25 janvier 2022 au Théâtre des Champs-Elysées

Jodie Devos chante le Stabat Mater de Pergolèse aux côtés de la mezzo-soprano Adèle Charvet et du Concert de la Loge, sous la direction de Julien Chauvin. Le programme sera également composé des Salve Regina de Pergolèse et Haendel.

Cette version parisienne inédite récemment enregistrée avait été crée par le Concert Spirituel dans les année 1753. Cette oeuvre est à dimension variable, Julien Chauvin a ici fait le choix d'une version choeur d'enfant, mezzo et soprano, issue de la première Edition de 1769.

"Cette dernière indication m’a permis d’imaginer que le chœur pourrait jouer un véritable rôle dans la narration de ce texte si fort et si poignant." déclare le chef et violoniste.

Le disque est à paraître le 11 février 2022 sous le label Alpha.

Ma voix grandit avec moi." Jodie Devos

Prochaines dates de Jodie Devos (2022)