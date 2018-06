Marion Lebegue, Jodie Devos et David Bobée sont les invités de Musique Matin

Marion Lebegue

Marion Lebegue étudie la clarinette et la musicologie puis elle se consacre à l’étude du chant au Conservatoire de Boulogne Billancourt. Elle se perfectionne alors auprès d’Esla Maurus, Jean-Philippe Lafont et Barbara Morihien puis auprès de Dietrich Henschel pour le lied et la mélodie. En septembre 2015, Marion Lebègue a remporté le troisième prix du jury et le prix de la composition contemporaine de l’ ARD International Music Competition à Munich.

Actualité

5-18 nov 2018 : Anna Bolena (Smeton) à l'Opéra National de Bordeaux

Jodie Devos

Après avoir étudié à l’Institut de Musique et de Pédagogie de Namur, Jodie Devos obtient un Master of Art à la Royal Academy of Music de Londres, dans la classe de Lillian Watson en 2013.

En 2014, elle remporte le Deuxième prix et le prix du public du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique. En 2014, elle intègre l’académie de l’Opéra-Comique à Paris.

Actualité

Le 16 juin 2018 : Gala Charles Gounod, Auditorium Radio FranceConcert de clôture de la 6e édition du Festival Palazzetto Bru Zane à Paris

Diffusé en direct sur francemusique.fr

David Bobée

Depuis septembre 2013, David Bobée dirige le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, premier CDN à vocation transdisciplinaire. Ses interprètes sont acteurs, danseurs ou acrobates, professionnels, amateurs ou en situation de handicap, et brillent par leur diversité de nationalités et de cultures.

Actualité

2-10 juin 2018 :La Nonne sanglante : Mise en scène et décors de David Bobée

Festival Palazzetto Bru Zane à Paris, Salle Favart

7-21 juillet 2018 :Mesdames, Messieurs et le reste du monde, à Avignon

♫ Programmation musicale

Charles GOUNOD

La Nonne sanglante (extrait)

Marion Lebegue, Michael Spyres, Jodie Devos, Insula Orchestra, Laurence Equilbey

Répétition générale - Opéra Comique

Gustav MAHLER

Des Knaben Wunderhorn : Urlicht

Matthias Goerne, Lucerne Festival Orchestra, Andris Nelsons

Enregistré le 18 août 2015 au Palais de la Culture et des Congrès de Lucerne en Suisse

Wolfgang Amadeus MOZART

La Flûte enchantée : “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen”

Jodie Devos, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset

Enregistré le 03 avril 2017 à 19h30 à la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie à Paris

Jean-Sébastien BACH

Sur un prélude de Bach

Maurane

POLYDOR