Jérôme Pernoo et Guillaume Connesson sont les invités du jour

Guillaume Connesson, d'un Jurassic Trip à la Maison de la Radio

Guillaume Connesson, compositeur d'obédience plutôt néo-tonale, a vu sa carrière être couronnée de nombreuses distinctions, du prix Nadia Boulanger en 1999 au Grand prix de la Sacem en 2011, en passant par le Grand prix lycéen des compositeurs en 2006. Pour autant, il n'a pas cessé d'écrire, et les créations s'enchaînent. Jurassic Trip sera ainsi représentée du 20 novembre au 7 décembre dans le cadre du Centre de Musique de Chambre de Paris, et l'Auditorium de Radio France verra la création française du Tombeau des regrets.

Où entendre ses oeuvres ?

Le 20 novembre à la Ferme du Buisson : Jurassic Trip

Jurassic Trip Du 21 novembre au 7 décembre 2019 à la Salle Cortot : Le Carnaval des animaux (Saint-Saëns), Jurassic Trip (Guillaume Connesson)

: Le Carnaval des animaux (Saint-Saëns), Jurassic Trip (Guillaume Connesson) Le 28 novembre 2019 à la Maison de la Radio : avec le Brussels Philharmonic, dirigé par Stéphane Denève. Le Tombeau des regrets : création française

: avec le Brussels Philharmonic, dirigé par Stéphane Denève. Le Tombeau des regrets : Le 30 novembre 2019 à la Philharmonie de Paris : Timouk (version orchestre)

Timouk (version orchestre) Les 3, 5 et 5 décembre à Bailly-Romainvilliers, Villeparisis, Montgeron : Timouk (version orchestre)

: Timouk (version orchestre) Le 21 janvier 2020 à Bondy : Au commencement, avec la Maîtrise de Radio-France, Astrid Marc au piano, direction Morgan Jourdain

: Au commencement, avec la Maîtrise de Radio-France, Astrid Marc au piano, direction Morgan Jourdain Le 25 janvier 2020 à la Salle Cortot : Sextuor, par l’Orchestre de Chambre de Paris

: Sextuor, par l’Orchestre de Chambre de Paris Les 24 et 26 janvier 2020 au Théâtre Impérial de Compiègne : création Les Bains Macabres, opéra comique en 4 actes sur un livret d’Olivier Bleys, orchestre des Frivolités Parisiennes

: création Les Bains Macabres, opéra comique en 4 actes sur un livret d’Olivier Bleys, orchestre des Frivolités Parisiennes Du 30 janvier au 6 février 2020 au Théâtre de l’Athénée : Les Bains Macabres, orchestre des Frivolités Parisiennes

Les Bains Macabres, orchestre des Frivolités Parisiennes Le 19 mars 2020 à l’Auditorium de Lyon : Flammenschrift , Orchestre National de Lyon, direction Christian Reif

Orchestre National de Lyon, direction Christian Reif Les 20 et 21 mars 2020 à Bruxelles puis à Bruges : Céléphais, Brussels Philharmonic, dir. Stéphane Denève

Jérôme Pernoo, la musique de chambre à l'honneur

On le connaît surtout comme violoncelliste et directeur artistique du festival Les Vacances de Monsieur Haydn, mais Jérôme Pernoo est aussi le créateur du Centre de Musique de Chambre de Paris, qui ouvre bientôt sa nouvelle saison (majoritairement à la Salle Cortot, et exceptionnellement hors les murs). A la racine du concept, l'idée d'écouter la musique autrement, en construisant une relation plus fidèle au public, et en stimulant une écoute davantage active. Au programme, par exemple : des Bach and Breakfast, où le public est invité à chanter une cantate de Bach après un bon petit-déjeuner.

La saison du Centre de Musique de Chambre de Paris