Jeanne Candel, metteuse en scène et codirectrice avec Marion Bois et Elaine Meric du Théâtre de l'Aquarium

La Vie brève, ensemble artistique fondé en 2009, dirige le Théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie (Paris XIIème) jusqu'en 2024. Parmi ses nombreux projets, la création d'une ressourcerie et atelier d'éco conception de décors.

La vie brève s’engage, aux côtés d’autres acteurs, pour un renversement progressif et surtout conscient des pratiques de création, de production et de diffusion de spectacles, en identifiant des alternatives durables.

Après une première phase d’aménagement en 2020, le théâtre abrite désormais une ressourcerie et un atelier dédiés à l’éco-conception, dont le fonctionnement repose sur la revalorisation d’un fond conséquent de pièces de décors et de matériaux, de costumes et d’accessoires de scène, en vue de son réemploi.

Ce fond a vocation à être enrichi, en développant la collecte d’éléments dormants dans des stocks ou destinés au rebut, auprès de théâtres et d’entreprises franciliennes. Actuellement équipé de matériel portatif pour la construction, l’atelier évolue et se structure au fil des collaborations avec les équipes en résidence de création et les partenaires opérationnels actuels (la Réserve des arts et l’ENSAD). Le projet couvrira bientôt l’entièreté du parcours de la matière, de la collecte, à la revalorisation, permettant la construction de petits et moyens décors, éco-pensés et conçus.

à réécouter AUDIO 2 min émission La chronique de Guillaume Tion Le nouveau festival de la compagnie La vie brève au théâtre de l’Aquarium