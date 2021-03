Jean Tubéry, directeur artistique de l'ensemble La Fenice

L'ensemble La Fenice, formé en 1990, fêtait ses 30 ans en 2020. le CD "Natura Amorosa", paru en décembre 2020 sous le label Ligia, évoque le retour des beaux jours et des chants d'oiseaux à travers des pièces de plusieurs compositeurs de la Renaissance.

A l'occasion du trentième anniversaire de l'ensemble La Fenice, les musiciens gravent un disque autour du thème du printemps et de l'éveil de la nature. Une première partie réunit différentes pièces de la Renaissance évoquant les chants d'oiseaux : après "le chant des Oiseaux" de Clément Janequin, Giuseppe Caimo et Girolamo Frescobaldi évoquent le chant du coucou, reconnaissable par sa tierce descendante caractéristique ; Jacob Van Eyck et Claudio Monteverdi font chanter le rossignol, et Jean de Castro évoque "una strana Fenice" ("un étrange phénix"), oiseau mythique qui a donné son nom à l'ensemble. En seconde partie, des pièces de Claudio Monteverdi, Paolo Quagliati ou encore Johann Hieronymous Kapsberger mettent en musique le retour des beaux jours et l'éveil de l'amour.

Jean Tubéry

C'est au cornet à bouquin, à la flûte à bec, ou encore au chant, que Jean Tubéry dirige l'ensemble, fondé en 1990 et qui s'est imposé en trente ans comme l'un des plus importants ensembles de musique ancienne. Après des études au Sweelinck Conservatorium d'Amsterdam puis à la Schola Cantorum de Bâle, le musicien toulousain a joué dans de nombreux ensembles de musique ancienne, en véritable ambassadeur du cornet à bouquin. Nommé professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris 1990, au Conservatoire de Bruxelles en 2003, puis au Conservatoire Supérieur de Lyon en 2010, il a eu une importante activité de pédagogue en parallèle de sa carrière d'interprète. Jean Tubéry a créé en 2020 l'académie itinéranteLa Fenice aVenire, qui permet à des étudiants et jeunes musiciens de jouer avec des musiciens professionnels ; deux concerts ont pu être donnés au printemps 2020.