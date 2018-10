Jean Rondeau est l'invité de Musique Matin

Sortie CD : Jean Rondeau - Scarlatti Sonatas

12 octobre chez Erato

, © Erato

Nouvel opus au clavecin et tourné vers Domenico Scarlatti et 16 de ces sonates souvent éblouissantes que le compositeur napolitain a écrites pendant ses années à la cour royale à Madrid. Jean Rondeau a notamment imaginé des correspondances entre Scarlatti et la Reine Dona Maria Barbara.

Le jour ou serait effleurée l’idée que la musique m’appartient, même la musique que j’écris, j’aimerais vous promettre que ce jour là je n’y toucherais plus (...) elle est comme une ombre flottant au dessus de nos âmes… Il faut simplement l’accueillir avec humilité lorsqu’elle s’offre à nous…

“Il est recommandé à celles et ceux qui écoutent cet album en entier de prendre éventuellement une légère pause entre la 8e et la 9 sonate de son récital

Programmation musicale

Domenico SCARLATTI

Sonate pour clavecin en Fa Maj K 6 L 479

Jean Rondeau

ERATO

Domenico SCARLATTI

Sonate K 119 en ré majeur : Allegro

Jean Rondeau

ERATO

Jean RONDEAU

Interlude

Jean Rondeau

ERATO

Domenico SCARLATTI

Sonate K 481 en fa mineur : Andante e cantabile

Jean Rondeau

ERATO

Un choix France Musique

Le claveciniste a fait partie de l’enregistrement de l'intégralité des sonates de Scarlatti au festival Radio France Occitanie Montpellier en partenariat avec France Musique au Théâtre de l’Usin de Saint-Céré, le mercredi 18 juillet 2018.

Prochains concerts