Jean-Pierre Rousseau est l'invité de Musique Matin

Malgré son annulation et pour garder le contact avec les festivaliers, le Festival Radio France Occitanie Montpellier organise quelques concerts et lance une webradio avec des archives historiques, des témoignages de festivaliers et des invités. Entretien avec son directeur, Jean-Pierre Rousseau.

Malgré l'annulation... des concerts !

Le week-end du 18-19 juillet, une dizaine de concerts classiques et jazz auront lieuen toutes petites formations, dans des lieux de plein air, dans la ville de Montpellier ainsi que dans le parc départemental du château d’Ô. Gratuits et dans le respect des normes sanitaires.

Les artistes :

MADE IN BRASSQUATUOR HANSON RADIO CORIOLISTRIO BAROLOLES TROMANO

LES ANCHES HANTÉES CHRISTIAN-PIERRE LA MARCA NATHANAËL GOUIN INGMAR LAZAR FÉLICIEN BRUT EDOUARD MACAREZ PAUL LAY TRIO

Réservations obligatoire sur le site du Festival

Le Festival lance sa propre webradio éphémère

Suivant les dates initialement prévues pour l’édition 2020, du 10 au 30 juillet, le Festival propose sa propre radio, animée par une grande partie de l’équipe, installée à Montpellier. Au programme : archives de concerts, entretiens inédits auprès d’artistes et professionnels, playlists thématiques - jazz, classique et électro -, visites dans les coulisses du Festival, mais aussi plusieurs concerts captés et diffusés en direct. La Radio du Festival fait une large place d’abord aux artistes si durement éprouvés par la crise sanitaire, mais aussi au public, aux auditeurs, qui participent à sa programmation, ainsi qu’à tous les acteurs de Le Festival c’est aussi un patrimoine musical de plusieurs centaines d’heures de captations de concerts, qu’il sera possible découvrir. Accompagnées de Ré Si Majeur, Ils font le festival, Dans le rétro, Les intégrales, Les petites histoires, Côté public ou encore Les Entretiens - des émissions originales entièrement produites par l’équipe -, mettant en lumière artistes, oeuvres, professions et tout un fonds musical.

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier est aussi sur France Musique

Pour cette édition «autrement», le lien historique entre Radio France et le Festival se manifeste avec une vigueur renouvelée. La grille d’été de France Musique, réserve une place exceptionnelle au Festival du 13 au 25 juillet, avec, chaque jour, des rediffusions des grandes heures classiques et jazz du Festival, ainsi que des directs des concerts des formations de Radio France : le 13/07, Emmanuel Pahud et l’Orchestre National Montpellier Occitanie sous la direction de Michael Schønwandt, le 16/07 l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Barbara Hannigan, qui chantera également Les Illuminations de Britten, le 17/07 Evgeny Kissin avec Emmanuel Krivine et l’Orchestre National de Lyon en 2000, le 23/07 l’Orchestre National de France sous la baguette de son futur directeur musical, Cristian Măcelaru.

Pendant cette période, France Musique propose à ses auditeurs trois rendez-vous quotidiens à 13h, 16h et 20h également retransmis en direct sur la Radio du Festival.