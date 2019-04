Jean-Pierre Rousseau, directeur du festival Radio France Occitanie Montpellier, est l'invité du jour

Festival : Radio France Occitanie Montpellier

10 au 26 juillet 2019

Avec plus de 100 000 spectateurs en 2018, le festival Radio France Occitanie Montpellier confirme son succès grandissant d'année en année.

En 2019, et pour sa 35e édition, le festival proposera du 10 au 26 juillet 2019, 150 concerts et événements dans 70 lieux répartis dans toute l'Occitanie.

Cap sur la mer Baltique

Après l'Orient en 2016, les révolutions en 2017, et la "Douce France" en 2018, l'édition 2019 met le cap sur les nuits blanches du nord de l'Europe et ses trésors musicaux exceptionnels. Baptisée Soleil de nuit, elle sera consacrée aux musiques du Nord qui bercent la mer Baltique.

Cette nouvelle édition sera également l'occasion de célébrer deux anniversaires : les 150 ans de la mort de Berlioz ainsi que les 200 ans de la naissance d'Offenbach

Programme

Pendant 17 jours, près de 150 concerts, 920 artistes et 11 orchestres interpréteront des opéras, symphonie, concert de musique de chambre, récitals, et se produiront dans plus de 70 lieux de l'Occitanie : d'Aigues-Mortes en passant par Clapiers et Marvejols, sans oublier Montpellier et Toulouse.

Pour la thématique de cette édition 2019, les musiques du Nord sont mises à l'honneur avec des opéras de Berlioz et d'Offenbach mais également avec la présence de l'Orchestre National Symphonique d'Estonie interprétant la symphonie n°5 d'Eduard Tubin, grand compositeur estonien.

On notera également la présence du jeune et talentueux pianiste polonais Łukasz Krupiński, qui interprétera des compositions de Bach, Chopin, Scriabine et Ravel pour un dimanche après-midi mélodieux au Corum de Montpellier le 14 juillet 2019.

D'autres éminents artistes, solistes et musiciens tels que Neeme Järvi, Mūza Rubackytė, Santtu-Matias Rouvali ou encore Nelson Freire seront de la partie !

Le Festival Radio France, c'est également depuis Tohu-Bohu, le festival des Musiques électroniques qui se déroule du 22 au 24 juillet sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Montpellier. Ici, des DJ internationaux viendront jouer leurs sets Live à Montpellier.

Programmation musicale

Jean SIBELIUS

Pelléas et Mélisande op 46 : Intermezzo

Orchestre Symphonique de Goteborg, Neeme Jarvi

BIS

Arvo PART

Fratres - arrangement pour violon orchestre à cordes et percussions

Viktoria Mullova, Orchestre Symphonique d'Etat d'Estonie, Paavo Jarvi

ONYX CLASSICS

Johannes BRAHMS

Ballade pour piano en sol min op 118 n°3

Nelson Freire

DECCA