Jean-Philippe Viret est l'invité du jour

Sortie CD : Ivresse, Mélisse / Outhere

"L'orchestre de jazz, exercice démocratique en temps réel, est ce work in progress où se joue l'altérité en soi, la différence radicale. Les musiciens ne se choisissent pas, ils se reconnaissent". Ce petit texte placé en exergue du nouveau disque de Jean-Philippe Viret illustre bien l'alchimie qui traverse toujours et encore le trio Viret, vingt ans après, et malgré un changement de batteur. Composé de morceaux originaux de Jean-Philippe Viret, Edouard Ferlet (également au piano) et Fabrice Moreau (à la batterie) "Ivresse" a été enregistré en concert pour le label Mélisse ; il est disponible depuis le 13 septembre dernier.

Je fais de la musique pour exprimer l'ineffable, pour arrêter de parler.

Prochains concerts