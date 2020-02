Jean-Philippe Thiellay est l'invité du jour

Le 1er janvier 2020, le Centre National de la Musique a officiellement ouvert ses portes, regroupant différentes structures - dont le Centre national de la chanson, de la variété et du jazz. Pour parler de cette nouvelle institution, nous recevons ce matin son président Jean-Philippe Thiellay.

Jean-Philippe Thiellay

Jean-Philippe Thiellay est vice-président de la caisse des retraites de l’Opéra national de Paris entre 1999 et 2013. Un an plus tard, il devient le directeur général adjoint de l'Opéra aux côtés de Stéphane Lissner. Parmi ses actions, il développe entre autres les avant-premières jeunes et participe au développement du digital avec la création de la 3ème scène et aria, une plateforme de e-learning.

Critique et chroniqueur, il collabore avec Classica, forumopera, et écrit des biographies de compositeurs en collaboration avec son père, Jean Thiellay (Rossini en 2012, Bellini en 2013), ou seul (Meyerbeer en 2018) pour la collection Actes Sud

En 2016, il devient administrateur du Volcan (scène nationale du Havre) et en 2018, direction les Chorégies d'Orange où il entre au Conseil d'administration.

Jean-Philippe Thiellay est nommé à la tête du nouveau Centre national de la Musique, dont la création vient d'être votée, le 26 novembre 2019.

Les missions du Centre national de la Musique

Anciennement appelé le CNV (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz), le Centre national de la Musique a pour missions :