Jean-Michel Blanquer et Sofi Jeannin sont les invités de Musique Matin

La seconde édition du festival "Ecole en choeur" de janvier à juin 2019

Organisé par le Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, ce festival a pour objectifs de valoriser les projets chorals réalisés par les professeurs avec leurs élèves dans les écoles, les collèges et les lycées et à encourager la création de chorales scolaires.

Le "Festival École en chœur" met à l'honneur les chorales scolaires pour favoriser et développer le rayonnement de l'éducation musicale et du chant choral au sein de l'institution scolaire. Toutes les écoles primaires, tous les collèges et tous les lycées, publics et privés sous contrat, de France métropolitaine et d'outre-mer ainsi que les écoles et les établissements situés à l’étranger relevant de la Mission laïque française (Mlf) sont invités à participer à cette initiative qui valorise des projets menés par des jeunes avec leurs enseignants. Les chorales scolaires choisissent librement leur programme musical parmi le répertoire français ou étranger, ancien ou contemporain.

Concert à l'auditorium de la Maison de la Radio à 20h30

Concert donné en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio dans le cadre la 2ème édition du Festival École en chœur. Avec les choeurs des écoles de Lille, Valenciennes, Calais, Arras, Douai, St Brice sous Forêt, Metz, Marly, Forbach, Völklingen, Paris, Coulommiers, Asnières, Maurepas ; Le Choeur de l'Education Nationale ; Sotto Voce dirigés par Géraldine Jasinski, Claire Cossart, Jean-Patrick Perate, Nathalie Valzy, Isabelle Cornu, Emmanuel Trombowsky, Loïc Pierre, Scott Prouty, Sofi Jeannin.

En direct sur France Musique, Francemusique.fr et sur les réseaux sociaux en direct vidéo.

Programme du concert

Jean-Philippe Rameau : Les Indes Galantes - Choeur des Sauvages

Henri Purcell : King Arthur - Cold Song

Gottfried-Heinrich Stöelzel : Diomède, ou l'innocence triomphante - Bist Du Bei Mir

Marin Marais : Alcyone - Les Amants Malheureux

Isabelle Aboulker : Myla et l'Arbre Bateau

Pink Floyd (D. Gilmour / R. Waters) : Wish You Were Here

Queen (Freddie Mercury) : Bohemian Rhapsody

Meredith Monk : Other Worlds Revealed

John Lennon / Paul McCartney (arr Daryl Runswick) : Blackbird

Veljo Tormis (adaptation française Pierre Gief) : Filez fol été

Javier Busto : Nerea Izango Zen

Mykola Dmytrovych Leontovych : Shchedryk

Paul Misraki / André Hornez : Qu'est qu'on attend

Serge Gainsbourg : Le Poinçonneur des Lilas

Charles Trenet : Y'a de la Joie

Claude Nougaro / Dave Brubeck : A bout de Souffle

Jacques Offenbach : La Vie parisienne - Choeur des voyageurs

Tromb Al Cazar - Trio du jambon

La Chanson de Fortunio - La Chanson de Fortunio

Orphée aux Enfers - Galop infernal

Les Contes d'Hoffmann - Barcarolle

Ludwig van Beethoven : Hymne européen (arrangement sur l'Ode à la Joi

Programmation musicale

Charles TRENET

La Mer

Chorale, Loïc Pierre (dir.)

LIVE 01.06.2018 Extrait du concert donné dans le cadre de la première édition d'Ecole en choeur

Isabelle ABOULKER

Myla et l’arbre bateau : extrait

Maîtrise de Radio France, Camille Bourrouillou, Vincent Warnier

ALPHA 2016

Pierre PERRET

La cage aux oiseaux

Chorale de l’école maternelle Cambrai, académie de Paris, Béatrice Joly

LIVE 11.04.2019

Sven-David SANDSTRÖM

A new song of love (2009)

Choeur de la radio suédoise, Peter Dijkstra

CHANNEL CLASSICS

Ludwig van BEETHOVEN

Symphonie n°9 : Ode à la joie

Maîtrise de Seine-Maritime, Chorale des écoles de Seine et Marne, Chorale du collège Rameau et du lycée La Bruyère, Chorale de l’académie de Créteil, de Bordeaux, Choeur de l’Education nationale et orchestre Démos Deborah Waldman (dir.)

