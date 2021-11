Jean-Marc Luisada présente son nouveau disque "Schubert"

Le pianiste ô combien romantique Jean Marc Luisada nous rend visite à l'occasion de la sortie de son album "Schubert" où il nous offre en cadeau les Sonates n°15 et 21.

Interprète romantique par excellence, maître dans l'art de Chopin, Jean Marc Luisada nous offre cette année les Sonates n°15 et 21 de Schubert, fruit de sa première collaboration avec le label La Dolce Volta. Entre virtuosité et intériorité, le concertiste nous dévoile "le chant du romantisme, cette voix de l’âme, qui irrigue toute l’œuvre de Schubert".

Il choisit d'ailleurs deux sonates emblématiques de Schubert composées aux extrémités de sa vie : la Sonate n°15, œuvre de jeunesse dont la quiétude ne fait que dissimuler une expression de la douleur ; et la Sonate n°21, oeuvre grandiose et tragique que Schubert compose au crépuscule de sa vie, deux mois avant de mourir.

Cinéphile accompli, Jean Marc Luisada sera en concert le 15 novembre à la salle Gaveau pour un récital mêlant musique et cinéma ; au programme : les deux sonates de Schubert, la Rhapsody in Blue de George Gershwin, qui porte le Manhattan de Woody Allen et l'Adagietto de la 5ème Symphonie de Mahler, musique qui ne sera pas sans rappeler aux spectateurs le film de Visconti, Mort à Venise.