Jean-Marc Aymes, claveciniste et directeur de l'ensemble Concerto Soave.

Jean-Marc Aymes est soliste, directeur artistique et enseignant. Claveciniste et organiste, il est le seul à avoir réalisé l’enregistrement intégral de la musique pour clavier éditée de Girolamo Frescobaldi, dont le dernier volume a reçu de nombreuses récompenses. Spécialiste de la musique italienne du début du seicento, avant de se consacrer à Concerto Soave, il a été l’invité régulier de nombreux ensembles de musique ancienne et a collaboré à plusieurs projets de musique contemporaine. Il a participé à plus d’une soixantaine d’enregistrements et à d’innombrables concerts et émissions de radio dans le domaine lyrique, il a dirigé plusieurs productions d’opéras (Incoronazione di Poppea de Monteverdi, Orlando de Haendel, San Giovanni Battista de Stradella, The Fairy Queen de Henry Purcell...). Depuis 2007, il assure la direction artistique du festival Mars en Baroque à Marseille, et depuis 2009, il est le professeur de clavecin du CNSMD de Lyon.

Le Concerto Soave

Le Festival Mars en baroque du 1er au 31 mars 2017, 15ème édition.