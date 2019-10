Jean-Marc Andrieu et Sonia Wieder-Atherton sont les invités du jour.

Le festival "Passions Baroques", déjà sa 5ème édition !

Le festival a lieu depuis 2014 à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Ce festival est né de l'ensemble de musique baroque "Les Passions", spécialisé dans la pratique des instruments d’époque, que le flûtiste et chef d'orchestre Jean-Marc Andrieu a créé en 1986. Sa démarche artistique concilie deux principes : le respect des techniques de jeu anciennes et l’interprétation dynamique du discours musical. L'ensemble fait aussi beaucoup de recherches musicologiques, afin de faire entendre la musique demeurée dans les bibliothèques.

Il y a une petite excitation à se retrouver avec des pièces qui dorment et qui attendent qu'on les restitue.

Pour cette cinquième édition qui aura lieu du 5 au 13 octobre 2019, le festival devient annuel et change de formule avec davantage de rendez-vous : concerts, conférences, lectures, masterclasses, cinéma, moments d’échanges et de convivialité entre artistes et public. Une invitation à découvrir l’extraordinaire diversité artistique qui se développe à partir du XVIe siècle partout dans le monde.

Plus de 50 artistes sont invités pour un voyage musical entre Europe, Amérique latine et Extrême-Orient.

Scarlatti et Pergolèse mis à l'honneur

Le dernier disque de Jean-Marc Andrieu se nomme “Pergolesi : Stabat Mater - Scarlatti : Salve Regina”, il a été enregistré le 2 juillet 2019 et est sorti le 6 septembre 2019 sous le label Ligia Digital (distribution d’Harmonia Mundi). Fidèlement accompagné de son orchestre “Les Passions”, les solistes de cet album sont la mezzo-soprano Magali Léger et le contre-ténor Paulin Bündgen.

Nous avons eu tellement de plaisir à chaque fois à faire ce Stabat Mater ensemble en concert, que nous avons décidé de le garder gravé pour l'éternité.

Ses prochains concerts

Samedi 28 septembre : Déambulation littéraire et musicale, Maison du Crieur, Montauban (82), 11h-16h30.

Du samedi 5 au dimanche 13 octobre : Festival Passions Baroques à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne.

Dimanche 1er mars : Les plus beaux airs des héroïnes d’opéra de Haendel (Scipione, Giulio Cesare in Egitto, Alcina, Rinaldo, Amadigi di gaula), 17h-18h15 au Théâtre Municipal de Castres (81).

Sonia Wieder-Atherton en concert pour la Nuit Blanche

Le samedi 5 octobre prochain se tiendra la Nuit Blanche à Paris. Pour l'occasion, Sonia Wieder-Atherton sera en concert à la Philharmonie, de 21h à 6h à la salle des concerts. Elle y jouera plusieurs versions de ses Odyssées pour violoncelle et bande-son, chaque Odyssée étant composée de treize aventures.

Parallèlement à cela, une installation sonore unique pensée par la violoncelliste sera installée à l'UNESCO, l'occasion de voyager cette nuit. L'idée était de laisser s'échapper dans la ville une aventure des Odyssées : le Récit, comme un écho, une extension. Ce temps de diffusion du Récit quelque part dans Paris, pendant la Nuit Blanche, a été imaginé dans un lieu de traversée, comme une onde, et qui ferait sens avec le projet initial Odyssée.

Ses prochaines concerts