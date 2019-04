Jean-Luc Choplin est l'invité du jour

"Guys and Dolls" du 13 mars 2019 au 27 juillet 2019

Créé à Broadway en 1950, Guys and Dolls fut un grand succès critique et populaire avec 1200 représentations et cinq Tony Awards en 1951. Guys and Dolls a été adapté au cinéma en 1955 par le réalisateur Joseph L. Mankiewicz avec au casting Marlon Brando, Frank Sinatra, Jean Simmons et Vivian Blaine. Le film est sorti en France en 1957 sous le titre : Blanches colombes et vilains messieurs.

L’histoire est bâtie sur la confrontation de deux univers : celui des truands newyorkais et les âmes pures des jeunes missionnaires de Save-a-Soul (l’équivalent de l’Armée du Salut). L’intrigue se noue à partir de cet archétype sur un pari stupide : Nathan Detroit (patron de tripot) met Sky Masterson (parieur invétéré) au défi de séduire l’une des jeunes filles de l’orchestre de la mission – la belle Sarah Brown – et de l’emmener dîner à La Havane. Pari ingagnable ou imperdable en théorie… mais les mauvais « Guys » ont du cœur et les « Dolls » ne sont pas aussi effarouchées que cela. L’amour finit par réunir les contraires. Dans la chanson phare du musical, « Luck be a Lady », reprise par Frank Sinatra, Sky chante à Sarah : « Stick with me baby, I’m the guy that you came in with ».

Programmation musicale

Frank LOESSER

Guys and Dolls

Théatre Marigny 2019

Michel LEGRAND / Jacques DEMY

Peau d'Âne : Recette pour un cake d'amour

Anne Germain

UNIVERSAL MUSIC

Frank LOESSER

Guys and Dolls : Luck be a lady

Marlon Brando & the Guys

UNIVERSAL