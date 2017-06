Jean-Louis Grinda, metteur en scène et directeur des Chorégies d'Orange

L'invité :

Programmation musicale de l'invité :

♫ Vincenzo Bellini

Norma : Casta diva (Acte I, air de Norma)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Orchestre La Scintilla

Maria Goldschmidt, flûte

Adam Fischer, direction

DECCA

♫ Arthur Freed / Nacio Herb Brow

Singin’ In The Rain

Gene Kelly

Lennie Hayton et son orchestreBDMUSIC

♫ Giuseppe Verdi

Rigoletto : Prélude

Orchestre du Théâtre communal de Bologne

Riccardo Chailly, direction

DECCA

♫ Franz Schubert

Auf dem Wasser zu singen

Bryn Terfel, baryton

Llyr Williams, piano

https://www.youtube.com/watch?v=trAUZ7qD2W0

♫ Pop the Opéra

https://www.youtube.com/watch?v=wHyYb3MSwxY

♫ Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°9 en ré mineur op.125 : II. Molto vivace

Orchestre révolutionnaire et romantique

John Eliot Gardiner, direction

ARCHIV PRODUKTION

♫ Gustav Holst

Les planètes op.32 : Saturne le vieillard

Orchestre national de France

Lorin Maazel, direction

CBS