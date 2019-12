Jean-Jacques Sempé est l'invité du jour

Exposition Sempé, itinéraire d’un dessinateur d’humour

C'est à l'atelier Grognard, situé à 100m du château de Rueil-Malmaison, que se tient une exposition Sempé, où le célèbre dessinateur expose presque 300 dessins, dont une grande majorité sont inédits. Vous pouvez d’ores et déjà vous y rendre, puisque l'exposition est en place depuis le 8 novembre, et prendra fin le 31 mars 2020.

Cette exposition est une véritable rétrospective de l'oeuvre et la vie de Jean-Jacques Sempé, où chaque dessin nous livre une part de sa personnalité. De courtier en vin à Bordeaux, aux premiers personnages signés Dro dans Sud-Ouest, à la naissance du Petit Nicolas dans Moustique (journal belge), à la centaine de couvertures du célèbre journal New-Yorker et jusqu'aux chroniques hebdomadaires dans l'Express et Paris-Match, cette exposition permet de suivre, au fil des ans, la construction d'un artiste qu'est aujourd'hui, à 87 ans, Jean-Jacques Sempé.

Sempé et la musique

Ce que l'on ne connaît pas forcément, c'est l'amour de Sempé pour la musique. Passionné de jazz et rêvant secrètement d'être pianiste, il se tourne vers le dessin faute de moyens. A défaut d'être musicien ... il les dessine ! "Je dessine ce que j’aurai voulu être. Je ne me m’en remettrai pas, de ne pas être musicien. Vous vous rendez compte qu’à mon âge je prends des leçons de piano. Et j’en bave !"

Sa passion pour la musique, il le raconte en dessin et en interview dans les ouvrages suivants :