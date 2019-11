James Gray est l'invité du jour

James Gray, du cinéma à la mise en scène d'opéra

James Gray est sans conteste l'un des plus grands réalisateurs actuels, et malgré seulement sept films à son actif, chacun d'entre eux a marqué le monde du cinéma : Little Odessa, The Yards, We Own The Night, Two Lovers, The Immigrant, The Lost City Of Z, et, plus récemment, Ad Astra. Et la musique y joue son rôle ; car outre le magnifique plan-séquence tourné en boîte de nuit dans Two Lovers, le réalisateur, passionné d'opéra, dit s'être beaucoup inspiré de livrets d'opéra de Puccini, notamment pour The Immigrant. Pas si étonnant, donc, qu'il fasse le grand saut et passe à la mise en scène d'opéra : le Théâtre des Champs-Elysées accueillera ses Noces de Figaro du 26 novembre au 7 décembre. A la baguette, Jérémie Rhorer.

Dates

Mardi 26 novembre, 19h30

Vendredi 29 novembre, 19h30

Dimanche 1er décembre, 17h

Mardi 3 décembre, 19h30

Jeudi 5 décembre, 19h30

Samedi 7 décembre, 19h30

Distribution

Jérémie Rhorer direction

James Gray mise en scène

Santo Loquasto scénographie

Glysleïn Lefever chorégraphie

Christian Lacroix costumes

Bertrand Couderc lumière

Anna Aglatova Suzanne

Robert Gleadow Figaro

Stéphane Degout Le Comte Almaviva

Vannina Santoni La Comtesse Almaviva

Eléonore Pancrazi Chérubin

Carlo Lepore Bartolo

Jennifer Larmore Marceline

Florie Valiquette Barberine

Mathias Vidal Basilio

Matthieu Lécroart Antonio

Rodolphe Briand Curzio

Le Cercle de l’Harmonie

Unikanti direction Gaël Darchen