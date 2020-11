Jacques Toubon : "La Fevis sert l'intérêt général"

Le Président de la FEVIS (la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés), Jacques Toubon, évoque avec nous ce matin l’édition 2020 100% digitale du New Deal, un salon Initié par la FEVIS et conçu pour les professionnels du secteur des musiques de patrimoine et création.

La FEVIS

Le New Deal, événement annuel de la FEVIS

Projet initié par la FEVIS, New Deal est un salon professionnel pour les professionnel•les du secteur des musiques de patrimoine et création. Depuis 2016, l’événement rassemble équipes artistiques et programmateurs•trices, dans le but de favoriser la diffusion de nombreux projets culturels.

Le New Deal se ré-invente cette année avec une édition 100% digitale

Cette année, compte tenu du contexte sanitaire et des récentes annonces gouvernementales, le rendez-vous annuel se réinvente dans une édition 100% digitale.

Ce nouveau format intègre une offre de conférences et de tables rondes, et propose un nouveau concept de présentation de projets.

Deux tables-rondes sur l’indépendance dans le secteur de la musique en facebook live sur France Musique

Lundi 16 novembre 2020 dès 10h dans le cadre de New Deal

En ces temps de confinement, France Musique poursuit son engagement en faveur des acteurs indépendants de la filière musicale dans une démarche solidaire en s’associant aux huit réseaux professionnels partenaires de l’événement New Deal.

Lundi 16 novembre, toute la matinée, France Musique fera rayonner en facebook live les deux tables-rondes du colloque consacrées à l’indépendance dans le secteur des musiques de patrimoine et de création, jazz et improvisées.

Partie 1 (10h-11h30) :Quel avenir pour l’indépendance ?

Avec Sylviane Tarsot-Gillery (Directrice générale de la création artistique), Jean-Philippe Thiellay (Président du Centre National de la Musique), Caroline Sonrier (directrice de l’Opéra de Lille) et Jacques Toubon (Président de la FEVIS).

Modératrice : Saskia de Ville, productrice à France Musique.

Partie 2 (12h-13h30): Une infinie diversité de modèles et de projets

Avec Anne-Caroline Jambaud (porte-parole de l’Appel des Indépendants et directrice du pôle Idées d’Arty Farty), Anne Tanguy (directrice de la scène nationale de Besançon), Serge Meyer (directeur du Festival Image Sonore)…

Modérateur : Antoine Pecqueur, rédacteur en chef de La Lettre du Musicien et chroniqueur sur France Musique.

Créées en 2016, les rencontres professionnelles New Deal résultent de l’action conjuguée de la FEVIS (la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux), initiatrice et coordinatrice de l’événement et de sept autres réseaux et acteurs du secteur des musiques de patrimoine et création et du jazz : Grands Formats, Futurs Composés, France Festivals, l’Association des Scènes Nationales, le Réseau Européen de Musique Ancienne, le Bureau Export et l’Institut Français