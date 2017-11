Camille Pépin, Issam Krimi et Zoxea (Les Sages Poètes de la Rue) sont ce matin les invités de Saskia de Ville.

Hip Hop Symphonique est une création unique reposant sur les grands titres du registre du Rap français, arrangés, réorchestrés et rejoués en live par les artistes, accompagnés de l’Orchestre philharmonique de Radio France et le live band The Ice Kream, sous la direction artistique d’Issam Krimi.

Issues de plusieurs générations, les quatre figures emblématiques de la scène Hip Hop française réunis pour ce concert illustrent une diversité artistique, tant à travers leurs textes que leur musique.Cette seconde édition s’appuiera de nouveau sur la collaboration de l’Orchestre philharmonique de Radio France, d’Issam Krimi, directeur artistique, pianiste et fondateur de The Ice Kream, de Dina Gilbert, chef d’orchestre de Hip Hop Symphonique et de Camille Pepin, co-orchestratrice de Hip Hop Symphonique.

Les Sages Poètes de la Rue : Dany Dan, Melopheelo et Zoxea, est un groupe de Hip Hop français formé en 1987 à Boulogne-Billancourt qui a influencé la scène musicale à travers le travail du collectif ou les carrières solos de ses membres.

Un concert diffusé en direct sur l’antenne de Mouv’

