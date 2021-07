Isabelle Moindrot, professeur d'études théâtrales à l'université Paris 8 pour son étude "Opéra & écologie"

Isabelle Moindrot est professeur d'Études théâtrales à l'université Paris 8 et membre de l'institut universitaire de France qui l’accompagne dans son étude “opera & climate change”. Elle coordonne avec Leyli Daryoush le prochain numéro de la revue Alternatives théâtrales qui paraîtra à la rentrée.

Ce programme de recherche et d’action rassemble des chercheurs et des pédagogues, des acteurs institutionnels et des artistes mobilisés pour œuvrer aux pratiques écoresponsables de demain dans le spectacle lyrique.

Genre hybride et mondialisé, l'opéra est confronté à des enjeux écologiques qui bouleversent sa pratique, sur le plan matériel et symbolique. Comment concilier les exigences de l’art et de la production avec l’urgence environnementale ? Quels matériaux, quelles modalités de travail, quels répertoires, quelles dramaturgies ?

