Isabella Rossellini présente les conférences-spectacles "Le Sourire de Darwin" au Musée d'Orsay

A l'occasion de l'exposition "l'invention de la nature au XIXè siècle" au Musée d'Orsay, Isabella Rossellini donnera deux conférences-spectacles les 3 et 4 juillet, autour de la figure de Darwin. L'occasion de revenir avec l'actrice sur ses passions pour le monde animal, le cinéma et la musique.

C'est dans l'auditorium du Musée d'Orsay qu'Isabella Rossellini donnera deux conférences performées, les 3 et 4 juillet, à la fois humoristiques et pédagogiques, "Le sourire de Darwin" et "La migraine de Darwin". Elle a conçu ces spectacles mêlant performance, vidéos, animations et marionnettes avec le metteur en scène Paul Magid, afin d'illustrer la théorie de l'évolution. Dans la lignée des courts documentaires qu'elle avait déjà réalisés sur les comportements des animaux, Green Porno en 2008, Seduce me en 2011 et Mammas en 2013, l'actrice poursuit son exploration de nouveaux formats de spectacles autour du monde animal. "La chose qui m'a le plus frustrée dans ma vie, c'est de comprendre la nature à travers des ouvrages ennuyeux et difficiles. J'essaie de faire quelque chose qui soit scientifique et amusant à la fois" explique l'actrice.

Moins présente sur le grand écran depuis quelques années, Isabella Rossellini s'est davantage consacrée à l'écriture de spectacles, ainsi qu'à sa ferme de Long Island. "Ce n'est pas un choix de faire moins de films, au début j'étais un peu déçue, mais ça me laisse le temps de faire mes spectacles !". Egalement attirée par la musique, l'actrice remarque avec humour : "J'ai chanté de temps en temps dans les films, mais je ne pourrais pas chanter dans un théâtre, je ferais trop d'erreurs !"