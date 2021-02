Hugo Marchand et son livre "Danser"

Quatre ans après avoir été nommé Étoile de l'Opéra de Paris, Hugo Marchand publie son livre "Danser" chez Arthaud. Son amour pour la danse, les concours d'entrée, les rencontres artistiques, les coulisses, le mental, le corps de l'artiste sont confessés dans ce riche ouvrage, d'une Etoile de 28 ans.

Hugo Marchand s’est réveillé un matin avec un rêve. Il avait neuf ans. C’est à ce rêve de danse que ce virtuose de la nouvelle génération d’étoiles de l’Opéra national de Paris s’est accroché. Quatre ans après son entrée au conservatoire de Nantes, médaillé d’or à treize ans, il est admis à l’Ecole de danse de l’Opéra national de Paris. Malgré son profil atypique, Hugo Marchand intègre le corps de ballet de l’Opéra à dix-sept ans. Il gravit les échelons, se mesure aux autres, comme à lui-même, dans les concours internationaux et accède au grade ultime de danseur étoile en mars 2017.

"Danser" aux Editions Arthaud

En partageant son apprentissage, Hugo Marchand pose un regard sur la danse comme école de l’acceptation. Celle de l’immensité du travail qu’impose la concrétisation d’un rêve. De la quête d’excellence, au façonnage de la confiance en soi pour le réaliser. Le bras de fer entre doutes et détermination. De la solitude à la surexposition, de l’amitié possible malgré la compétition. La perpétuelle confrontation au miroir, reflet des imperfections à dépasser.

L’expérience d’une métamorphose.

, © Arthaud

La construction d'un corps

Hugo Marchand commence la danse à l'âge de 9 ans au conservatoire de Nantes, sous l'enseignement de Marie-Elisabeth Demaille, ancienne danseuse des Ballets du Rhin. Au collège, il poursuit sa scolarité en cursus horaires aménagés à Nantes et obtient sa médaille d'or au conservatoire de Nantes à l'âge de 13 ans. En 2007, il entre à l'école de ballet de l'Opéra de Paris à Nanterre et rejoint le corps de ballet en 2011. Il est promu Coryphée en 2013. Promu Sujet en novembre 2014.

“Nous travaillons à construire la mémoire de notre corps. Elle est sans limite.” affirme t'il.

Les grands rôles classiques & contemporains

Il interprète alors ses premiers grands rôles dans Casse-Noisette, L'Histoire de Manon de Kenneth MacMillan. Il est promu Premier Danseur en novembre 2015, puis danse le rôle de Solor dans La Bayadère en décembre 2015 et Roméo dans Roméo et Juliette en mars 2016. Viennent Obéron dans le Songe d'une nuit d'été de Balanchine en mars 2017 et James dans La Sylphide de Pierre Lacotte en mars et juillet 2017.

Hugo Marchand se fait également remarquer dans le répertoire contemporain: L'Anatomie de la sensation de Wayne McGregor, Clear Loud Bright Foward et La nuit s'achève de Benjamin Millepied, Blake Work I et Herman Shmerman de William Forsythe, Symphonie des psaumes et Tar and Feathers de Jiří Kylián. Enfin, outre les Variations Goldberg de Robbins, il est régulièrement distribué dans Balanchine : Thème et Variations, Duo Concertant, La Valse et Violin Concerto.

Étoile de l'Opéra national de Paris

Le 3 mars 2017, à 24 ans, sur la scène Bunka Kaikan à Tokyo, lors d'une tournée de la troupe, Hugo Marchand est nommé Étoile par Aurélie Dupont, directrice de la danse. Il sort juste de scène et vient de danser le rôle de James Reuben, dans La Sylphide de Pierre Lacotte, aux côtés d'Amandine Albisson et Valentine Colasante.

Initialement, Hugo Marchand ne devait pas participé à cette tournée au Japon, il a alors été choisi pour remplacer Mathieu Ganio, blessé à ce moment. Il est le troisième à avoir été nommé Etoile par Aurélie Dupont, après Germain Louvet et Léonore Baulac.

“Je n’ai jamais pu m’envisager autrement que danseur."

“Sortir de scène pour qui vient de danser est d’une dureté absolue. Tu as donné le meilleur de toi, tu t’es mis à nu, tu es friable, vulnérable. Cette fragilité ne te permet pas d’entendre le moindre mot. Il faut toujours attendre que celui ou celle qui sort de scène en redescende.”