Hopkinson Smith sort son CD "Mad Dog", une exploration par le luth du monde Élisabéthain

Nouveau disque :

Mad Dog

Hopkinson Smith

NAIVE CLASSIQUE

Programmation de l'invité :

♫ Rebecca Clarke

Sonate : Vivace - version pour alto et piano

Adrien La Marca, violon alto

Thomas Hoppe, piano

LA DOLCE VOLTA

♫ Thomas Campion

I car not for these ladies

Iestyn Davies, contre-ténor

Thomas Dunford, luth

Jonathan Manson, basse de viole

WIGMORE HALL LIVE

♫ Anthony Holborne

As it fell on a holly eve

Hopkinson Smith, luth

NAIVE

♫ Louis Spohr

Concerto nº9 en ré min op 55 pour violon et piano : I. Adagio

Marie Soldat-Roeger, violon

Otto Schulhoff, piano

PEARL

♫ Jean Sébastien Bach

Partita n°2 en ré mineur BWV 1004 : Courante

Hopkinson Smith, luth

ASTREE

♫ John Johnson

Ward’s repose

Hopkinson Smith, luth

NAIVE

♫ John Dowland

Mr Dowland’s midnight

Hopkinson Smith, luth

NAIVE

♫ Bartolino da Padova

Per un verde boschetto

Ensemble Perlaro

Lorenza Donadini, direction

RAUMKLANG