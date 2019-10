Hommage à Jessye Norman

A l'opéra...

Née à Augusta en Géorgie, Jessye Norman fait ses armes à l'Université d'Howard et au conservatoire de Baltimore, avant de remporter le concours de la Radiodiffusion bavaroise à Munich et de poursuivre sa carrière en Europe. Sa carrière explose après son rôle d'Elisabeth dans le Tannhaüser de Wagner ; on l'entend très vite, et autour du monde, dans de nombreux opéras. Impossible ici de citer tous ses rôles, d'autant plus qu'elle vogue d'un répertoire à l'autre : elle sera la Didon de Purcell, la Donna Elvira de Mozart, l'Isolde de Wagner, la Carmen de Bizet, la Salomé de Strauss... Les plus grands rôles, donc - et toujours, c'est un triomphe.

...Et en récital

Mais Jessye Norman ne s'est pas cantonnée à l'opéra : elle a beaucoup chanté en concert (messes, oratorios...), et a enregistré nombre de compositions plus intimistes, lieder, mélodies, spirituals, an allemand, en français, en anglais. Et ceci dans des registres très différents, d'ailleurs, puisqu'elle enregistre Berg, Mahler, Schoenberg, mais aussi Chausson, Duparc, Ravel, Satie, ou encore Duke Ellington.

Vous pouvez retrouver ci-dessous un article plus complet sur la cantatrice.