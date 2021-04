Hommage à Christa Ludwig

La mezzo-soprano allemande Christa Ludwig nous a quittés samedi à l’âge de 93 ans. Considérée comme une des plus grandes chanteuses lyriques du XXe siècle, elle avait fait ses adieux à la scène en 1994. Hommage à une légende en compagnie de nombreux invités.

Le monde lyrique pleure aujourd'hui l'une de ses plus grandes voix, Christa Ludwig. La mezzo-soprano s'est éteinte samedi 24 avril dans sa maison de Klosterneuburg, en Autriche. Elle avait 93 ans. Jean-Baptiste Urbain lui rend hommage ce matin en compagnie de ses invités :

Dominique Meyer, directeur de la Scala

Philippe Cassard

Sophie Koch, mezzo-soprano

Stéphane Grant

Christa Ludwig

Christa Ludwig a régné sur les scènes d'opéra pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Immortelle Chérubin dans les Noces de Figaro de Mozart, elle excella tant en Brangäne dans Tristan et Isolde, en Maréchale dans Le chevalier à la rose, qu'en Carmen ou dans les lieder de Schubert, Schumann, Brahms.

Son nom reste aussi associé à celui du grand chef d'orchestre Karl Böhm, rencontré en 1952 et qui l'engage, trois ans plus tard, dans la compagnie de l'opéra de Vienne. L'aventure dure près de 30 ans, se poursuit avec Herbert von Karajan et verra Christa Ludwig interpréter Mozart, Gluck, Verdi, Richard Strauss ou Wagner.

Christa Ludwig avait quitté la scène en 1994, après 769 apparitions à l'opéra de Vienne. Elle se consacrait, depuis, à la transmission de son art.

à réécouter AUDIO 27 min émission Les grands entretiens Christa Ludwig, "Ma mère avait la même voix que moi! Une soprano-mezzo..." (1/5)

à réécouter AUDIO 27 min émission Les grands entretiens Christa Ludwig, "À Vienne, Irmgard Seefried me regardait comme une petite oie de province!" (2/5)

à réécouter AUDIO 27 min émission Les grands entretiens Christa Ludwig, "Un ténor doit avoir une voix érotique... sinon, ça ne m'intéresse pas!" (3/5)

à réécouter AUDIO 27 min émission Les grands entretiens Christa Ludwig, "Chez Bernstein, tout le corps était musique..." (4/5)