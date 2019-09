Hervé Niquet et Marie Perbost sont les invités du jour

"Richard Coeur-de-Lion" d'André Grétry, du 10 au 13 octobre à l'Opéra Royal du Château de Versailles

La musique de Grétry n'est pas difficile mais délicate ! Hervé Niquet

On connaît Hervé Niquet pour sa capacité à dénicher des perles rares, et à mettre en avant le répertoire français oublié via son ensemble le Concert Spirituel, qui fête - déjà ! - ses 32 ans. Si André Grétry n'est pas exactement un oublié, il n'en mérite pas moins davantage de présence sur nos scènes : c'est donc son "Richard Coeur-de-Lion" qui ouvrira le bal à l'Opéra Royal du Château de Versailles avec le choeur et l'orchestre du Concert Spirituel, du 10 au 13 octobre. Pour la première fois, Château de Versailles Spectacles signe cette nouvelle production.

Cet opéra était un véritable succès à l'époque. En effet, il a été représenté plus de 1500 fois entre sa création et le XIXe siècle.

Un enregistrement est prévu de cette nouvelle production.

Distribution

Rémy Mathieu Blondel

Reinoud Van Mechelen Richard

Melody Louledjian Laurette, Amie de Blondel

Marie Perbost Antonio, La Comtesse

Geoffroy Buffière Sir Williams

Jean-Gabriel Saint-Martin Urbain, Florestan, Mathurin

François Pardailhé Guillot, Charles

Cécile Achille Madame Mathurin, Collette

Hervé Niquet Direction musicale

Marshall Pynkoski Mise en scène

Choeur et Orchestre du Concert Spirituel

La résidence d'Hervé Niquet et de son ensemble se poursuivra par deux autres productions : La Flûte Enchantée à Noël, et Platée en juin (avec Marie Perbost).

Sortie CD : "The French Romantic Experience", par le Palazzetto Bru Zane

Encore un anniversaire : le Palazzetto Bru Zane fête ses dix ans. Dirigé par Alexandre Dratwicki, ce centre de la musique romantique française s'attache à faire redécouvrir au public des partitions oubliées via des disques de qualité et un festival ; sans surprise, Hervé Niquet a participé à sa fondation à la fin des années 2000. Pour l'occasion, et "afin de livrer un premier témoignage de 10 années de redécouvertes musicales", le label sort un coffret de dix disques, explorant un bel éventail de genres, de la tragédie-lyrique à la musique de chambre. Ont participé, entre autres : Hervé Niquet et son Concert Spirituel, bien sûr, mais aussi Marc Minkowski, François-Xavier Roth, Christophe Rousset, Diana Damrau, Véronique Gens, Marie-Nicole Lemieux, Charles Castronovo, Bertrand Chamayou, Xavier Phillips…

Marie Perbost, de la Maîtrise aux plus belles scènes

Formée à la Maîtrise de Radio France, Marie Perbost poursuit ensuite avec des études d'archéologie et d'histoire de l'art. Mais elle revient très vite à la musique, intègre le CNSM puis l'Académie de l'Opéra de Paris, avec, toujours, un certain amour pour le format du récital. C'est ainsi qu'elle sort son premier disque en février 2019 chez Harmonia Mundi, "Une jeunesse à Paris", avec la pianiste Joséphine Ambroselli, explorant un répertoire allant de la mélodie à la chanson, en passant par des airs d'opérette.

